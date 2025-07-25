Німеччина створить найсильнішу армію в Європі: подробиці від Financial Times

Уряд Німеччини розробив програму щорічного залучення до 40 тис. 18-річних громадян на добровільну військову службу

Німецькому уряду наприкінці серпня буде презентовано законопроєкт, який передбачає щорічний набір до армії на добровільній основі до 40 тис. підлітків до 2031 року. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на урядовців, пише «Главком».

Цього року Міноборони Німеччини розраховує залучити на службу 15 тис. молодих людей у рамках добровольчої програми та щорічно збільшувати це число на 3-5 тис. осіб. Добровольці автоматично зараховуватимуться до резерву, проте у відомстві сподіваються, що нові стимули спонукають більше молодих людей стати професійними солдатами.

За словами людей, знайомих із планом, ініціатива передбачає зарплату для добровольців у розмірі близько €2 тис. на місяць після сплати податків. Також у них буде можливість придбати нові навички та кваліфікацію, пройти мовні курси та отримати субсидії на отримання прав водія.

Якщо бундестаг схвалить законопроєкт, що з наступного року всі юнаки, яким виповниться 18 років (приблизно 300 тис., за підрахунками видання), мають пройти анкетування для оцінки їхньої придатності та бажання служити в армії. Для дівчат опитувальник буде добровільним.

З 2028 року, коли буде створено достатній потенціал, всі 18-річні юнаки також повинні будуть проходити обов'язкове медичне обстеження, щоб влада Німеччини змогла скласти повну картину наявного персоналу, який міг би брати участь у бойових діях у разі повномасштабної війни.

Початковий термін служби, згідно із законопроєктом, складе шість місяців, але може бути продовжений. При цьому законопроєкт включатиме положення, яке дозволить уряду відновити обов'язковий військовий обов'язок, якщо зусилля щодо набору добровольців не будуть успішними. Однак у цьому пункті немає фіксованої мети чи тимчасових рамок, які б могли привести в дію запасний варіант, зазначає газета.

Німеччина відмовилася від обов'язкового призову до армії у 2011 році. З того часу чисельність військ значно скоротилася і становить близько 181,5 тис. осіб на даний момент. Дефіцит особового складу оцінюється у 100 тис. осіб.

За оцінками військових чиновників, до 2035 року чисельність німецької армії має зрости до 260 тис. службовців, а кількість резервістів, яких можуть задіяти у кризових ситуаціях, має збільшитися з 60 до 200 тис. осіб.

Канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв зробити німецьку армію найсильнішою у Європі. На цьому тлі в Німеччині точаться суперечки щодо необхідності повернення обов'язкового призову на службу. За це виступає, наприклад, президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.

До слова, Німеччина має намір використовувати стартап-технології, зокрема «тарганів-шпигунів» у рамках планування «майбутньої війни».