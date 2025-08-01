Байден на пенсії: як зараз живе 46-тий президент США

Байден проводить час у Делавері, працюючи над своїми мемуарами і проходячи лікування від агресивної форми раку простати

Штат помічників 46-го президента США скорочено до мінімуму

Колишній президент США Джо Байден, залишивши Білий дім, веде напрочуд скромний спосіб життя, який різко контрастує з типовою поведінкою екслідерів наддержави. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

82-річний політик свідомо уникає надмірностей та привілеїв, якими зазвичай користуються колишні глави держав.

За даними журналістів, штат помічників 46-го президента скорочено до мінімуму – не більше двох осіб, що значно менше від звичайного почту експрезидентів. Його також супроводжує лише невелика група співробітників Секретної служби США, яка забезпечує безпеку.

Байден годинами проводить час у Делавері, працюючи над своїми мемуарами з новим автором, одночасно проходячи лікування від агресивної форми раку простати. Його мемуари видавці купили за $10 млн – значну суму, але на десятки мільйонів менше, ніж у Барака Обами.

«Він літає комерційними рейсами, не користуючись розкішшю та винятковістю, які часто асоціюються з колишніми главами держав», – наголошується у публікації.

Такий спосіб життя Байдена особливо примітний на тлі виходу у травні резонансної книги «Первородний гріх: згасання президента Байдена, його приховування та катастрофічне рішення балотуватися ще раз». Це дослідження, написане журналістами Джейком Теппером та Алексом Томпсоном, містить неоднозначні твердження про стан здоров'я колишнього президента.

Автори, спираючись на джерела попередньої адміністрації Білого дому, стверджують, що до 2024 року Байден значно втратив здатність ефективно виконувати президентські обов'язки в критичних ситуаціях. За їхніми даними, він змушений був використовувати шпаргалки навіть на закритих засіданнях свого кабінету.

Питання про когнітивне здоров'я Байдена залишається предметом політичних дискусій. 20 липня конгресмен-республіканець Байрон Дональдс виступив з ініціативою викликати колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс та дружину експрезидента Джилл Байден до Конгресу для надання свідчень у рамках розслідування про стан здоров'я колишнього глави держави.

Раніше «Главком» писав, що колишні співробітники адміністрації Джо Байдена готуються свідчити про когнітивний стан колишнього президента США.

До слова, колишній президент США Джо Байден повідомив, що ухвалював кожне рішення, для юридичного оформлення якого потім використовувалося автоперо – це автоматична ручка, яка відтворює його підпис.