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Сенатор Грем розповів, у чому Путін прорахувався

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сенатор Грем розповів, у чому Путін прорахувався
фото з відкритих джерел

Сенатор анонсував рекордний потік зброї

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем розповів, що Конгрес на межі ухвалення найзначнішого пакета санкцій проти Росії в історії США. Про це він сказав в ефірі CBS News, передає «Главком».

«У нас є 85 співавторів у Сенаті США, які підтримують санкції Конгресу. Китай, Індія та Бразилія купують у Росії нафту, нафтопродукти та інші товари. Це гроші, які Путін використовує для ведення війни», – сказав Грем, який є співавтором законопроєкту про нові санкції проти РФ.

Грем заявив, що президент США Дональд Трамп має у своєму розпорядженні «кувалду», щоб завдати удару по економіці РФ і по всіх країнах, які підтримують його військову машину.

«Ми переслідуємо тих, хто підтримує бізнес Путіна, і вводимо додаткові санкції проти самої Росії. Це справжня кувалда в руках президента Трампа, щоб покласти край цій війні», – сказав він.

Сенатор анонсував рекордний потік зброї.

«Найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї. Чекайте завтрашньої заяви Трампа», – каже Грем. Він також додав, що очікуються новини щодо арештованих активів РФ та додав, що Путін розраховував на втому Європи та США.

«Він зробив величезну помилку», – заявив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував, що вже 14 липня зробить «велику заяву» стосовно Росії. Ця обіцянка викликала напружене очікування не лише у США, а й у Києві – в Україні побоюються, що йдеться про потенційні зміни у підтримці війни проти Кремля.

Дональд Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією. «Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він.

Американський лідер не надав подробиць щодо заяви, яка прозвучить від нього вже 14 липня, але називає її «важливою».

«Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії», – сказав він.

До слова, президент США повідомив, що знає про атаку та пообіцяв відповідь на дії Російської Федерації. «Ви побачите, що відбуватиметься далі», – заявив він.

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Теги: санкції путін Дональд Трамп озброєння

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