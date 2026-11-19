Президент США Дональд Трамп допоміг голові КНР Сі Цзіньпіну піднятися на ескалатор під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне відео.

Інцидент стався у четвер, коли світові лідери завершували основний день заходу. Сі Цзіньпін на мить зіткнувся з труднощами, намагаючись ступити на ескалатор, після чого Трамп простягнув йому руку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін за підсумками тристоронніх переговорів у китайському Шеньчжені, за повідомленнями російських ЗМІ, ухвалили спільну «Декларацію про мир». Документ передбачає реформування Організації Об'єднаних Націй, розширення енергетичної співпраці та зниження ядерних ризиків.

До слова, китайський лідер Сі Цзіньпін продемонстрував різницю у ставленні до президентів США та Росії під час їхнього перебування в Шеньчжені. Він особисто зустрів Дональда Трампа в аеропорту, а Володимира Путіна під час прибуття зустрічав високопосадовець Компартії Китаю Цай Ці, відмінності проявилися й під час від'їзду лідерів.

Також лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп разом прибули на урочисту вечерю в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Водночас російського диктатора Володимира Путіна посадили окремо від них.