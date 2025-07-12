Україна має план «Б» на випадок припинення надання військової допомоги від США – Паліса

В Офісі президента озвучили альтернативний план дій

Україна готується до будь-якого сценарію. Навіть у випадку припинення військової допомоги з боку США держава продовжить боротьбу за свободу. Як інформує «Главком», про це заявив заступник глави Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю азербайджанському агентству Report.

За словами Паліси, Україна усвідомлює всі ризики, пов’язані з можливою зупинкою підтримки з-за океану. Попри це, у Києві заздалегідь розробили альтернативний сценарій дій.

«Ми розраховуємо на підтримку партнерів і союзників. Це дуже важливо для нас. Але навіть якщо якоїсь миті певний вид допомоги буде припинено, у нас є план «Б», і ми все одно продовжимо боротьбу», – наголосив Паліса.

Таким чином, навіть у найгіршому випадку, Україна не залишиться беззахисною.

Раніше повідомлялося, що план закупівель зброї для України іншими країнами НАТО у США з’явився після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Нагадаємо, агентство Reuters спочатку повідомило, що адміністрація розглядає можливість надання нової допомоги. Джерела Reuters повідомили, що адміністрація Трампа передасть Україні озброєння з американських складів у межах повноважень президента США щодо вилучення озброєнь

Зазначається, що Штати можуть передати Києву зброї на суму майже $300 млн.

Як стало відомо, комітет Сенату з питань збройних сил США схвалив оборонний бюджет, який передбачає $500 млн допомоги Україні. Документ розглядатиме Конгрес упродовж наступних місяців.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над новим постачанням зброї та її виробництвом. За всіма доповідями – постачання військової допомоги з боку Сполучених Штатів відновлено.

Тим часом сенатори-республіканці заявили, що призупинення допомоги Україні свідчить про проблеми на рівні координації між Білим домом і Пентагоном. Вони вимагають детально проаналізувати рішення міністра оборони США Піта Гегсета.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Раніше Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї.

До слова, глава США погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах.