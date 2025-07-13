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Трамп готує «велику заяву» щодо Росії: в Україні це викликає тривогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп готує «велику заяву» щодо Росії: в Україні це викликає тривогу
Xи погодиться Трамп на спільні санкції проти Росії, яким він уже кілька місяців опирається?
фото: The White House/Facebook

В Україні побоюються зміни позиції США щодо війни

Президент США Дональд Трамп анонсував, що вже 14 липня зробить «велику заяву» стосовно Росії. Ця обіцянка викликала напружене очікування не лише у США, а й у Києві – в Україні побоюються, що йдеться про потенційні зміни у підтримці війни проти Кремля.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

«Ми випробували всі можливі варіанти, аби переконати Трампа: Путін не прагне миру. Він продовжить бомбардувати, і наші переговори з росіянами чітко це підтвердили», – цитують джерело в українському уряді.

Напередодні Трамп у коментарі NBC заявив, що НАТО отримає американську зброю лише після оплати, і вже потім зможе самостійно її розподіляти. Під це положення можуть потрапити й критично необхідні Україні системи ППО Patriot.

Та головне питання, яке має критичне значення для України та Європи, – чи погодиться Трамп на спільні санкції проти Росії, яким він уже кілька місяців опирається?

Проти такого кроку грає настрої його електорату: багато хто не хоче мати справу з можливими економічними наслідками для самих США, зокрема інфляцією. Водночас Трамп останнім часом не виключав запровадження санкцій, але досі уникав будь-якої конкретики.

Це питання стало ще гострішим на тлі зростаючого тиску з боку Сенату США. Бездіяльність Путіна лише посилила позиції тих, хто виступає за жорсткіші заходи.

На тлі цього Москва, за словами джерел, готує нову масштабну атаку – Кремль розглядає сценарій наступу вже в другій половині літа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією. «Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він.

Американський лідер не надав подробиць щодо заяви, яка прозвучить від нього вже 14 липня, але називає її «важливою».

«Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії», – сказав він.

До слова, президент США повідомив, що знає про атаку та пообіцяв відповідь на дії Російської Федерації. «Ви побачите, що відбуватиметься далі», – заявив він.

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Теги: санкції путін Дональд Трамп Москва переговори системи ППО США

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