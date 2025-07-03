Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент підтвердив, що проведе розмову з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент підтвердив, що проведе розмову з Трампом
Зеленський анонсував розмову з лідером США
фото: Офіс президента

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на продовження підтримки від США

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що «завтра або найближчими днями» матиме розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Про це він заявив на брифінгу спільно з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Євроради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує «Главком».

Президент додав, що Україна розраховує на продовження підтримки від США, адже є певне озброєння, яке Європа не може надати. Зокрема, йдеться про ракети до систем протиповітряної оборони та самі системи.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп у пʼятницю, 4 липня, можуть провести телефонну розмову. Очікується, що лідери країн обговорять різке припинення поставок деяких ключових видів американської зброї до України. Джерела також зазначають, що президент України порушить питання потенційних майбутніх продажів зброї.

Зазначається, що робота над організацією розмови ще триває. Її реалізація залежить від узгодження графіків обох сторін.

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що дух його розмови з президентом США Дональдом Трампом 25 червня був продуктивним, і надалі команди продовжать контакти на урядовому рівні.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конфлікт Трампа з Маском – димова завіса для переговорів із Китаєм?
Перемовини США і Китаю: що чекати Україні після зустрічі Трампа і Сі
6 червня, 18:02
Президент Трамп зробив низку заяв щодо Зеленського та Путіна
Трамп вважає Зеленського «поганим хлопцем» – NYT
5 червня, 09:24
Звинувачення Ілона Маска та Дональда Трампа розхитують політичну ситуацію в США
Імпічмент та справа Епштейна: як сварка Маска і Трампа дестабілізує США
6 червня, 16:36
Трамп: Ну, вони дали привід Путіну зайти і розбомбити до біса минулої ночі
Трамп зробив шокуючу заяву про атаку РФ на Україну
7 червня, 04:26
Кожен зі звільнених захисників потребує негайної медичної допомоги
Україна та Росія провели обмін полоненими
10 червня, 17:41
Зеленський: Це питання життя і смерті
Зеленський закликав G7 надати Україні ППО
17 червня, 23:19
Путін: Ми бачимо інтерес американського бізнесу до налагодження відносин з Росією
Путін розхвалив Трампа: «вміє гарно рахувати»
19 червня, 03:47
CША продовжують позбавлятись мігрантів
США відновлюють затримання усіх без виключень мігрантів – Washington Post
17 червня, 12:42
Марк Рютте змінює НАТО
Рютте розпочинає масштабні кадрові чистки у НАТО
19 червня, 12:20

Політика

Президент підтвердив, що проведе розмову з Трампом
Президент підтвердив, що проведе розмову з Трампом
Чому США зупинили військову допомогу Києву: журнал The Economist назвав причину
Чому США зупинили військову допомогу Києву: журнал The Economist назвав причину
Податки Трампа: Конгрес розглядає законопроект, який реформує всі сфери США
Податки Трампа: Конгрес розглядає законопроект, який реформує всі сфери США
Молдова закликає ЄС до прискорення інтеграції через вплив Росії
Молдова закликає ЄС до прискорення інтеграції через вплив Росії
Стармер може піти у відставку протягом кількох місяців – ЗМІ
Стармер може піти у відставку протягом кількох місяців – ЗМІ
Путін анонсував розмову з Трампом
Путін анонсував розмову з Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
22K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
16K
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
11K
«Главком» отримав з РФ офіційний документ, який підтверджує російський паспорт Онуфрія
6901
Втрати ворога станом на 3 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua