Президент підтвердив, що проведе розмову з Трампом

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на продовження підтримки від США

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що «завтра або найближчими днями» матиме розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Про це він заявив на брифінгу спільно з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Євроради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує «Главком».

Президент додав, що Україна розраховує на продовження підтримки від США, адже є певне озброєння, яке Європа не може надати. Зокрема, йдеться про ракети до систем протиповітряної оборони та самі системи.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп у пʼятницю, 4 липня, можуть провести телефонну розмову. Очікується, що лідери країн обговорять різке припинення поставок деяких ключових видів американської зброї до України. Джерела також зазначають, що президент України порушить питання потенційних майбутніх продажів зброї.

Зазначається, що робота над організацією розмови ще триває. Її реалізація залежить від узгодження графіків обох сторін.

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що дух його розмови з президентом США Дональдом Трампом 25 червня був продуктивним, і надалі команди продовжать контакти на урядовому рівні.