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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Велика заява Трампа по РФ. Чого можна очікувати від президента США?

glavcom.ua
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фото: Reuters

Минулого тижня Трамп анонсував велику заяву в понеділок

Судячи з останніх заяв Зеленського, Ліндсі Грема та багатьох інших – ця заява може містити дуже предметні речі по РФ.

Перше – це «потік зброї» про який згадав Грем. Попри те, що всі говорять тільки про Patriot, насправді, є купа наступального озброєння, яке ми потребуємо. Це далекобійні ракети для F16, Himars, танки, гелікоптери, і дуже багато видів озброєння, яке Байден боявся давати нам. Хто за це заплатить – нам не принципово. Трамп домігся збільшення оборонних бюджетів членів НАТО, в тому числі і на підтримку України.

Друге – це санкції і російські активи. Трамп може заявити про нові санкції і конфіскацію активів. Щодо другого – то тут є момент, оскільки під ці активи вже були обіцяні $20 млрд від США, а самих активів в них до $5 млрд. Тим не менше – це буде нова санкційна історія – не байденівська, коли озвучували грізно, а по факту був пшик.

Однак, хоча я був одним з небагатьох, хто стверджував неминучий розворот Трампа проти Путіна, я вважаю, що «велика заява» буде ... всього лише ще одним залякуванням Путіна. Я думаю, що Трамп ще раз закличе його припинити вогонь і почати повноцінний мирний процес, або і тут він буде перелічувати все те, що було описано вище. Це не так приємно, як в першому випадку, але подібна заява не буде мати «великого» значення ні для Путіна, ні для нас. Для Кремля трампівські лякалки втратили силу, інакше б Путін не послав його в телефонному дзвінку. Для нас ці погрози теж не мають особливого значення, оскільки розблокування озброєння вже відбулось і питання тільки в масштабах постачання та хто платить.

Процес руху в наш бік вже йде і буде набирати обертів незалежно від того, що завтра скаже Трамп. Бо підтримка нас є об'єктивною реальністю, і єдино можливим вибором. Питання тільки в тому, наскільки масштабна буде ця підтримка і тиск на РФ, бо саме від відповіді на це питання і залежить строк завершення війни.

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Джерело
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Теги: війна Дональд Трамп путін озброєння санкції Україна

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Віктор Андрусів

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