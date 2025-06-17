Мелоні зробила промовистий жест після слів Макрона на саміті G7

Момент, коли італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні закочує очі, поки президент Макрон щось шепоче їй, сидячи за круглим столом G7 потрапив на відео

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні продемонструвала явне невдоволення після короткої розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту «Великої сімки» (G7). Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Інцидент стався під час зустрічі світових лідерів на канадському курорті Кананаскіс, де глави Великої Британії, США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та представники Європейського союзу зібралися для обговорення загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном, а також війни в Україні.

Камери зафіксували момент, коли Мелоні нахилилася, щоб почути, що їй шепоче французький президент. Після його слів, зміст яких залишився невідомим, італійський прем'єр демонстративно закотила очі, висловлюючи явну незгоду чи роздратування.

Цей емоційний жест Мелоні, відомої своєю прямолінійністю та темпераментним характером, миттєво став вірусним у соцмережах, пишуть журналісти..

Напруженість на саміті посилилася після сенсаційної заяви президента США Дональда Трампа про те, що виключення країни-агресорки Росії з групи в 2014 році було «великою помилкою».

Нагадаємо, у результаті президент США залишив круглий стіл «Великої сімки» раніше запланованого часу «через події на Близькому Сході», згідно з офіційною заявою Білого дому.

Пізніше президент США Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою».