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Чи можливий третій імпічмент Трампа? Аналіз NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Чи можливий третій імпічмент Трампа? Аналіз NYT
Трамп ставить під загрозу американську дипломатію
фото: Getty Images

Дональд Трамп вже ставав об'єктом двох імпічментів

Політика другої адміністрації Дональда Трампа спричинила нову хвилю дискусій у Вашингтоні щодо можливості оголошення йому третього імпічменту. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

На думку критиків американського лідера, його нинішні рішення – від залучення Національної гвардії та прикордонних служб для внутрішніх потреб до спроб контролювати бюджет, тиску на пресу й правопорушень щодо освітніх і юридичних установ – мають деспотичний характер та порушують конституційний лад країни.

Попри те, що Трамп вже ставав об'єктом двох імпічментів – у 2019 році через ситуацію з Україною та у 2021 році після подій довкола Капітолія, – у таборі Демократичної партії немає єдиного бачення щодо доцільності чергової процедури. Лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс поки утримується від однозначних заяв, тоді як інші впливові діячі, як-от Рам Емануель та сенаторка Теммі Дакворт, закликають відмовитися від імпічменту, аби уникнути політичного протистояння й зосередитися на законодавчій роботі.

Водночас прибічники жорсткої лінії наголошують, що відмова від конституційного механізму захисту може лише спровокувати подальше зловживання владою з боку Білого дому. На їхню думку, навіть без гарантії остаточного усунення президента з посади, сам процес розслідування здатен виявити численні порушення, змусити Республіканську партію визначатися з власною позицією та продемонструвати виборцям захист принципів верховенства права.

Перший імпічмент Трампа

Перший імпічмент Дональду Трампу оголосили 18 грудня 2019 року через зловживання владою та тиск на керівництво України. 

Під час телефонної розмови влітку 2019 року Дональд Трамп вимагав від Володимира Зеленського відкрити кримінальне розслідування проти Гантера Байдена – сина його головного політичного опонента Джо Байдена.

Трамп заблокував виділення Україні вже затвердженого Конгресом пакету військової та фінансової допомоги на суму $391 млн, пов'язуючи її розблокування з розслідуванням проти Байденів. 

Палата представників США висунула Трампу дві офіційні статті:

  • перевищення повноважень (тиск на іноземну державу заради власної політичної вигоди);
  • перешкоджання роботі Конгресу (відмова співпрацювати з розслідуванням та заборона чиновникам свідчити). 

Другий імпічмент Трампа

Другий імпічмент Дональду Трампу оголосили через підбурювання до заколоту та події 6 січня 2021 року, коли його прихильники штурмували Капітолій США.

Палата представників США звинуватила Трампа в тому, що своєю риторикою про «фальсифікацію виборів» він підбурив розлючений натовп прихильників до нападу на будівлю Конгресу, намагаючись зірвати затвердження перемоги Джо Байдена.

13 січня 2021 року Палата представників проголосувала за оголошення імпічменту (це був перший в історії США випадок, коли президенту оголошували імпічмент двічі). 13 лютого 2021 року Сенат США виправдав Трампа, оскільки для його засудження та усунення не вистачило голосів (необхідних було дві третини голосів сенаторів). 

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому. 

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.

Теги: Дональд Трамп імпічмент США

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