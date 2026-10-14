«Подивіться на те, що відбувається в Україні». Ющенко написав листа Трампу

Ющенко: Нас неможливо залякати ракетами й неможливо змусити здатися, бо в наших жилах тече кров вільних людей

Експрезидент Віктор Ющенко після масованого удару РФ по Україні написав відкритого листа президенту США Дональду Трампу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ющенка у Facebook.

«Я вирішив написати цей лист без зайвого дипломатичного етикету та високопарних слів – просто як людина до людини, як президент до президента, якому небайдужа доля свободи й людської гідності», – йдеться у листі.

Ющенко наголосив, що свобода є невіддільною частиною української ідентичності, а українці ніколи «не зазіхали на чуже, але й своє віддавати не навчені».

«Подивіться на те, що відбувається в Україні просто зараз, цієї хвилини. Наші міста щодня й щоночі здригаються від російських балістичних ракет та важких авіабомб. І б’ють вони не по військових об’єктах – ворог цілеспрямовано нищить мирних людей, намагаючись випалити нашу свободу. Вони б'ють по звичайних житлових будинках у древньому Києві, по сплячих кварталах у Запоріжжі, Одесі, Дніпру та Харківщині. Свіжий приклад: варто було Вам лише заговорити про можливість якихось «поступок» чи домовленостей із Путіним, як Кремль одразу ж «подякував» за це черговими кривавими ударами по наших родинах», – підкреслив експрезидент.

Третій президент заявив, що російська агресія завдає нестерпного болю мільйонам українських родин. Він розкритикував заклики до України йти на поступки, а також торгівлю з Росією, яка фінансує її воєнну машину.

«Пане Трамп, згадайте події понад тридцятирічної давнини, коли розпадався Радянський Союз. Україна тоді володіла третім за величиною ядерним потенціалом у світі. Ми добровільно відмовилися від цієї зброї заради миру на планеті, повіривши словам і підписам великих держав. У 1994 році Сполучені Штати Америки разом із партнерами підписали Будапештський меморандум, давши Україні офіційні гарантії безпеки, суверенітету та недоторканності наших кордонів. Америка взяла на себе моральне й юридичне зобов'язання бути нашим щитом і захисником. То хіба можна сьогодні, коли на нас напав підлий ворог, забути про підпис великої Америки під цим документом?!», – підкреслив Ющенко.

Ющенко провів історичну паралель із відносинами США та Японії у 1930-х роках, коли Вашингтон продавав їй пальне, сподіваючись зберегти стабільність і уникнути війни. Однак це не запобігло нападу Японії на Перл-Гарбор, під час якого японська авіація атакувала американський флот. На думку експрезидента, ця історія доводить небезпеку торгівлі з агресором. Також він нагадав про українців, які разом з американцями боролися під час Другої світової війни.

«​І тому наостанок я хочу сказати найголовніше – те, що має зрозуміти весь світ і ви особисто, пане президенте. ​Українська ідентичність – це нескореність. Ми – народ із глибоким корінням, прив'язаний до своєї землі любов'ю, працею й духом волі. Ми ніколи, чуєте, ніколи і нікому не віддамо своєї Землі. Це наш дім, Богом даний нам під цим високим сонцем. Ми тут були, ми є і ми завжди будемо! Нас неможливо залякати ракетами й неможливо змусити здатися, бо в наших жилах тече кров вільних людей. З тиранами не домовляються – їх зупиняють!», – підсумував Ющенко.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

Також Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Його слова пролунали на тлі дискусій про можливі шляхи завершення російсько-української війни та подальші переговори. За словами американського президента, Володимир Зеленський міг завершити війну вже «багато разів», але нібито цього не хоче.