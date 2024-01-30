Трамп переможе? Курт Волкер закликав українців не хвилюватися

«Гарантій, що Трампа буде номіновано кандидатом від республіканців і він переможе, немає»

Про те, чи буде експрезидента США Дональда Трампа обрано на другий термін, зарано говорити, оскільки праймеріз відбулися лише в двох штатах. Відповідну заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

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«Залишилось ще 48 штатів, де мають відбутися голосування. Зараз існує чіткий вибір, Дональд Трамп або Ніккі Гейлі. І на мою думку, це почне впливати на те, що думають люди перед тим, як робити вибір кандидата, який представлятиме Республіканську партію на президентських виборах 5 листопада. Окрім того, нинішня динаміка свідчить, що Ніккі Гейлі точно переможе Джо Байдена», – зазначив він.

Волкер додав, що наразі не зовсім очевидно, що Трамп може перемогти Байдена.

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«І навпаки він може програти, і тому республіканцям треба почати думати, як з гарантією обрати свого представника на посаду президента. І це ще має відіграти свою роль. Тому ще не має гарантії, що Трампа буде номіновано кандидатом від Республіканської партії. І навіть якщо його буде номіновано, то немає гарантії, що він здобуде перемогу», – наголосив він.

Що стосується численних судових процесів проти Трампа, то, за словами Волкера, вони підсилювали підтримку Трампа серед республіканських виборців. Колишній спецпредставник Держдепу зазначив, що люди вважають несправедливим використання судової системи, яка «спеціально спрямована проти нього, тому що він політичний опонент Байдена».

Як раніше повідомлялося, Кремль активізував міжнародну кампанію й намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у Сполучених Штатах Америки, щоб посилити в країні внутрішню нестабільність і завадити політичним дебатам щодо військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Сполученим Штатам набагато вигідніше і дешевше допомагати Україні зброєю, ніж дозволити їй програти. ISW зазначає, що якщо російська армія переможе, то вона матиме бойовий досвід. Крім того, економіка РФ буде поступово відновлюватися, оскільки санкції неминуче ослабнуть. Згодом, Москва відновить свої збройні сили повністю, які будуть модернізовані за рахунок нових технологій.