Чому Трамп буде підтримувати Україну

Трамп в житті не дозволить собі йти на переговори з позиції слабкості

Оскільки Трамп переміг на праймеріз в Айові з подвійним відривом від своїх конкурентів – вже можемо говорити про нього як ключового кандидата від республіканців на вибори, і я вважаю, як майбутнього президента США.

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В нашому суспільстві є дуже викривлене уявлення про Трампа, через демонізацію яку проводять деякі ЗМІ та експерти. Насправді, Трамп – це не просто ексцентричний неконтрольований «чувак». В нього є ідеологія і вона дуже чітка. Ідеологія Трампа – це США номер 1, а не США – месія. Він проти месіанський цілей просувати демократію і свободу по всьому світу, він проти того, щоб тягнути на собі демократичних союзників. Він вважає, що під прикриттям демократичних цінностей на американцях паразитують їхні партнери і наживаються. Тому за його заявами про вихід з НАТО і тому подібне стоїть дуже конкретна ідеологія, а не якийсь хайп і популізм, як це в нас часто позиціонують.

Звісно, що нас в першу чергу хвилює ставлення Трампа до України. Тут є дві історії – перша це особисте – він через нас постраждав зі скандалом з ніби-то тиском на Зеленського розпочати розслідування проти Байдена. За це йому намагались оголосити імпічмент. Тому однозначно Трамп негативно ставиться до нашої країни і всього з нею пов’язаного. Друга історія – найбільшим ворогом Трампа є Китай. Він вважає, що політика демократів призвела до росту Китаю, який безсовісно крав технології і заробляв на ринку США. Фактично, він вважає, що США виростили собі потужного ворога бездумною політикою. І це хороші для нас новини.

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Якби до нас не ставився Трамп – питання Китаю для нього набагато важливіше. Чим глибше Путін інтегрується з Китаєм, тим більше наша поразка для Трампа буде означати перемогу Китаю. А він на це ніколи не піде. Тому я вважаю, що при Трампі нас будуть підтримувати значно в більших масштабах чим це відбувається при Байдені. І тут у мене є ще один аргумент. Трамп – ділок, він любить укладати вигідні угоди з позиції сили. Для того, щоб змусити путіна до переговорів Трамп буде намагатись зробити з нас потужну силу і на цьому фоні буде закликати його сісти за стіл переговорів. Він в житті не дозволить собі йти на переговори з позиції слабкості. Ця стратегія сильно відрізняється від логіки Байдена, який намагається підтримувати нас рівно стільки, щоб путін зрозумів, що не переможе і попросився на переговори.

Хороші новини я сказав, а тепер про погані. Цей рік буде для нас дуже травматичним. Трамп грає на виборах і все, що відбувається в тому числі з блокуванням пакету допомоги нам – виборча кампанія. На жаль, в ній ми будемо дуже серйозно страждати в частині допомоги, і в частині нервозності щодо всього, що він говорить. Байден слабкий, і Трамп буде по максимуму його дестабілізовувати, заробляючи додаткові бали. Тут він не зупиниться ні перед чим, і буде заявляти будь-що. Ці заяви будуть нормально травмувати нашу психіку і змушувати нервувати. Найбільше я боюсь його позиції по нашому рішенню не проводити вибори. Якщо він не підтримає це рішення – то ми будемо в дуже складній ситуації.

Попри все, ще раз мусимо запастись терпінням і розділяти передвиборчу гонку від реальної політики. Так, в липні 2016 року за кілька місяців до виборів Трамп заявляв, що розгляне питання визнання Криму російським і зняття санкцій з росії. Через рік, в грудні 2017 року Трамп прийняв рішення надати нам летальну зброю, рішення яке Обама не ухвалив навіть під час російської агресії 2014 році.