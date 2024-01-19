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Трамп закликав Верховний суд дозволити йому брати участь у виборах США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп закликав Верховний суд дозволити йому брати участь у виборах США
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Адвокати Трампа звернулися до суддів із вимогою анулювати рішення Верховного суду штату Колорадо про вилучення політика з виборчого бюлетеня

Експрезидент США Дональд Трамп закликав Верховний суд скасувати рішення про заборону брати участь у виборах у штаті Колорадо і визнати його право балотуватися на посаду президента США. Про це повідомляє Politico.

Адвокати Трампа звернулися до суддів із вимогою анулювати рішення Верховного суду штату Колорадо про вилучення політика з виборчого бюлетеня, представивши свої юридичні аргументи у 59-сторінковому юридичному записі.

«Суд повинен швидко і рішуче покласти край цим спробам дискваліфікації виборчих бюлетенів, які загрожують позбавити права голосу десятки мільйонів американців. Якщо інші суди штату і чиновники штату підуть за прикладом Колорадо та виключать ймовірного кандидата в президенти від республіканців зі своїх бюлетенів, це загрожує хаосом і безладом», – йдеться у документі.

Ці аргументи багато в чому повторюють меседжі, які Трамп наводив у судах нижчої інстанції та попередньо переглядав у попередніх заявах у Верховному суді.

Політик заперечив, що заворушення в Капітолії були повстанням, а також заперечив, що його дії, які передували цьому дню, взагалі спричинили заворушення.

«Ніщо з того, що зробив президент Трамп у відповідь на вибори 2020 року або 6 січня 2021 року, навіть віддалено не може бути кваліфіковано як «повстання». Президент Трамп ніколи не брав участі і не керував будь-якими незаконними діями, що мали місце в Капітолії 6 січня 2021 року. Насправді все навпаки, оскільки президент Трамп неодноразово закликав до миру, патріотизму та правопорядку», – йдеться у записці юристів.

Адвокати політика зазначили, що промова Трампа в Ellipse того дня була політичною промовою, захищеною Першою поправкою, а не спробою підбурювати своїх прихильників до штурму Капітолію.

«Твердження про те, що президент Трамп має «телепатичні здібності» і знав, як відреагують його прихильники, не витримують критики», – написали його адвокати.

На тлі своєї полум'яної риторики в цій промові Трамп неодноразово закликав своїх прихильників «битися, як у пеклі». Одного разу він також закликав їх йти до Капітолію «мирним шляхом».

Кримінальні звинувачення спеціального адвоката Джека Сміта проти Трампа включають твердження, що він покладався на агресивний натовп, щоб перешкодити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена того дня. Сміт стверджує, що це була «кульмінація» численних змов, спрямованих на те, щоб зірвати передачу влади.

Нагадаємо, штат Мен призупинив виключення Трампа з виборів до рішення Верховного суду. Цей американський штат не може продовжити процедуру виключення імені екпрезидента США Дональда Трампа з бюлетенів для голосування на президентських праймеріз до того моменту, поки Верховний суд США не ухвалить рішення у справі, яка розглядається в штаті Колорадо. Про це повідомляє Bloomberg. Суддя Верховного суду штату Мен, Мікаела Мерфі, відхилила 17 січня прохання Трампа про призупинення розгляду справи. Замість цього вона повернула справу держсекретарю для очікування рішення Верховного суду в справі, яке може виявитися визначальним у президентських перегонах 2024 року.

Теги: Дональд Трамп політика суддя вибори у США президент

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