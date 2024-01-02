Атака на Київ та Миколаїв, Європа розробляє стратегію підтримки України: головне за ніч

У ніч на 2 січня російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131

У ніч на 2 січня у Миколаєві лунали вибухи – працювали сили ППО по ворожих безпілотниках. Окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі. Велика Британія та інші країни Європи розробляють стратегію, яка передбачає допомогу Україні у випадку, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США та зменшить підтримку з боку Вашингтона. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 2 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на столицю

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що у столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палав уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці.

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У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що в Деснянському районі, попередньо, є загоряння на території житлової забудови. Підрозділи ДСНС та поліції слідують на місця викликів. Ймовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюються.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що у Голосіївському районі Києва також зафіксовано падіння уламків БПЛА. Підрозділи ДСНС прямують на місце виклику. Інформації щодо постраждалих немає.

У Миколаєві виникли пожежі через уламки збитих дронів

У ніч на 2 січня у Миколаєві лунали вибухи – працювали сили ППО по ворожих безпілотниках. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

У результаті падіння уламків збитих безпілотників у Миколаєві виникли пожежі.

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«Відпрацювала ППО. Є загоряння на території міста внаслідок падіння уламків БпЛА. Подробиці – зранку», – написав Сєнкевич у Telegram.

Європа розробляє стратегію підтримки України у разі перемоги Трампа

Велика Британія та інші країни Європи розробляють стратегію, яка передбачає допомогу Україні у випадку, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США та зменшить підтримку з боку Вашингтона. Про це повідомляє The Times.

За джерелами видання, в Європі активно працюють над підвищенням виробництва зброї для допомоги Україні та стримування Росії принаймні впродовж року, незалежно від підтримки США. Окремі представники британського уряду вважають, що для перемоги України над Росією потрібен час, тож Європа має бути готовою надати підтримку озброєнням Києву, якщо Трамп виграє вибори та змінить політику підтримки США.

Співрозмовник видання зазначив, що Володимир Путін робить ставку на Трампа, «однак Європа прокручує шестерні, щоб зробити це без США, якщо Трамп спробує висмикнути вилку з розетки».

Як зазначає The Times, на думку деяких західних посадовців, Україна може продовжувати втримувати свою територію без підтримки США. Вони переконані, що у довгостроковій перспективі набагато легше утримувати Україну, обороняючись і захищаючи здобутки, яких вона досягла, ніж переходити у наступ.

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Керівники британської військової розвідки вважають, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією у 2024 році, оскільки Київ не має ані живої сили, ані зброї для великого прориву на полі бою.

Зеленський назвав головне завдання на цьому етапі війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що його першочерговим завданням на цьому етапі війни з Росією є захист сходу. Про це повідомляє The Economist.

«Першочерговим завданням у сухопутній війні буде захист сходу, порятунок цих дуже важливих міст України, сходу і півдня, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, і захист критичної інфраструктури країни», – заявив він.

Зеленський наголосив, що швидкість досягнення успіху буде залежати від військової допомоги, яку Україна може отримати від своїх західних партнерів. Він також звернувся з проханням надати Україні крилаті ракети Taurus, німецького виробництва, з великим радіусом дії, здатні вибухати глибоко всередині об'єкта. Це дозволить Україні зруйнувати Керченський міст, оцінюваний у 4 мільярди доларів, тим самим практично відділивши Кримський півострів від Росії.

«Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт». Він припускає, що німці – не єдина західна держава, що стоїть на його шляху», – заявив він.

Сі Цзіньпін запропонував Байдену «мирне співіснування» Китаю і США

Президент Китаю Сі Цзіньпін повідомив Джо Байдену, президенту США, що їхні країни повинні прагнути до «мирного співіснування», адже дві найбільші економіки світу намагаються стабілізувати напружені відносини. Про це повідомляє China Central Television.

У своєму новорічному листі, приуроченому до відзначення встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США у січні 1979 року, Сі Цзіньпін зазначив, що «протягом останніх 45 років китайсько-американські стосунки переживали періоди успіху та викликів, однак в цілому просувалися вперед, що сприяло не лише підвищенню благополуччя обох народів, а й сприяло світовому миру, стабільності та процвітанню».

«Історія підтвердила і продовжить повністю доводити, що дотримання принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, є правильним шляхом для Китаю і Сполучених Штатів ладити один з одним, і це має стати напрямом спільних зусиль Китаю та США в нову еру», – написав президент Китаю.

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Сі Цзіньпін також нагадав, що 1 січня 1979 року Вашингтон офіційно розірвав дипломатичні відносини з Тайбеєм на користь визнання Пекіна. Відтоді відносини «не лише покращили добробут людей з обох країн, але й сприяли глобальному миру, стабільності та процвітанню», додав китайський лідер.

Джо Байден також надіслав Сі Цзіньпіну вітального листа з нагоди 45-річчя. У ньому американський лідер визнав, що відносини між США та Китаєм сприяли процвітанню та створили можливості для обох країн, а також для решти світу.