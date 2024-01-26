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Впевненість Путіна у президентстві Трампа є черговою помилкою Кремля – ексгенсек НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
Впевненість Путіна у президентстві Трампа є черговою помилкою Кремля – ексгенсек НАТО
Дональд Трамп та Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Під час перебування на посаді Трамп відправив ракети до Польщі, збільшив фінансування НАТО і суттєво посилив міць власних збройних сил – ексгенсек НАТО

Стратегія президента Росії Владіміра Путіна чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому є черговим прорахунком Кремля. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон, його цитує агентство Bloomberg.

«Зараз, за відсутності реального прогресу в Росії, Путіну, схоже, залишається лише почекати до обрання Дональда Трампа, який, як він сподівається, укладе якусь брудну угоду, щоб покласти край війні. Але навіть ця стратегія, якщо її можна так назвати, є неправильною», – сказав Робертсон у Палаті лордів.

Ексміністр стверджує, що, незважаючи на свою дружню до Росії риторику, Трамп на посаді президента США фактично зміцнив американську оборону і збільшив внески до НАТО.

«Члени Конгресу США від республіканців були у Британії, і вони були дуже зацікавлені в тому, щоб чітко заявити, що ця стратегія є хибною. Під час свого перебування на посаді, всупереч своїй риториці, президент Трамп відправив ракети до Польщі, збільшив фінансування НАТО і суттєво посилив міць власних збройних сил. І тому це починає виглядати як черговий прорахунок Кремля", – пояснив Робертсон, який був генсеком НАТО з 1999 по 2004 рік.

Раніше впливові політики Великобританії, серед яких був Джордж Робертсон, підтримали створення спеціального трибуналу для розслідування дій Росії у зв'язку зі злочином агресії проти України.

Нагадаємо, Речник Кремля процитував Путіна, який начебто жадає переговорів.

«Ми рішуче налаштовані на досягнення своїх цілей. І воліли б досягти цього дипломатичними засобами. Якщо ж ні, то військова операція продовжуватиметься до досягнення наших цілей», – розповів Пєсков про плани диктатора.

Стало відомо, що допомога Україні від США «висить на волосині» через вплив Трампа.

Колишній старший помічник демократів у Сенаті Джим Менлі заявив, що навряд чи будь-яка допомога буде надана найближчим часом через хаос всередині Республіканської партії.

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Теги: фінансування президент НАТО путін Дональд Трамп

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