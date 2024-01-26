Впевненість Путіна у президентстві Трампа є черговою помилкою Кремля – ексгенсек НАТО

Під час перебування на посаді Трамп відправив ракети до Польщі, збільшив фінансування НАТО і суттєво посилив міць власних збройних сил – ексгенсек НАТО

Стратегія президента Росії Владіміра Путіна чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому є черговим прорахунком Кремля. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон, його цитує агентство Bloomberg.

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«Зараз, за відсутності реального прогресу в Росії, Путіну, схоже, залишається лише почекати до обрання Дональда Трампа, який, як він сподівається, укладе якусь брудну угоду, щоб покласти край війні. Але навіть ця стратегія, якщо її можна так назвати, є неправильною», – сказав Робертсон у Палаті лордів.

Ексміністр стверджує, що, незважаючи на свою дружню до Росії риторику, Трамп на посаді президента США фактично зміцнив американську оборону і збільшив внески до НАТО.

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«Члени Конгресу США від республіканців були у Британії, і вони були дуже зацікавлені в тому, щоб чітко заявити, що ця стратегія є хибною. Під час свого перебування на посаді, всупереч своїй риториці, президент Трамп відправив ракети до Польщі, збільшив фінансування НАТО і суттєво посилив міць власних збройних сил. І тому це починає виглядати як черговий прорахунок Кремля", – пояснив Робертсон, який був генсеком НАТО з 1999 по 2004 рік.

Раніше впливові політики Великобританії, серед яких був Джордж Робертсон, підтримали створення спеціального трибуналу для розслідування дій Росії у зв'язку зі злочином агресії проти України.

Нагадаємо, Речник Кремля процитував Путіна, який начебто жадає переговорів.

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