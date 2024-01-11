Вибори у США: критик Трампа вийшов із президентських перегонів

Республіканець пообіцяв, що жодним чином не дозволить Дональду Трампу коли-небудь знову стати президентом США

Колишній губернатор Нью-Джерсі та кандидат від Республіканської партії Крістофер Крісті заявив, що завершує свою кампанію на виборах президента США, закликавши виборців консолідуватися проти Дональда Трампа. Про це пише NBC News.

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Зазначається, що таке рішення він ухвалив, оскільки його основна конкурентка за голоси поміркованих республіканців на праймеріз у Нью-Гемпширі Ніккі Гейлі перемагає Дональда Трампа в цьому штаті.

«Настав момент у цих перегонах, коли я не бачу шляху до досягнення мети. І сьогодні мені зрозуміло, що я не можу виграти номінацію, тому я припиняю свою президентську кампанію», – заявив республіканець.

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Він також пообіцяв, що жодним чином не дозволить Дональду Трампу коли-небудь знову стати президентом Сполучених Штатів.

Крісті, колишній союзник Трампа, який перетворився на його критика, прагнув позиціонувати себе як єдиного республіканця, готового стати нарівні з колишнім президентом. Його вважали малоймовірним кандидатом на отримання номінації від партії.

Крістофер Джеймс (Кріс) Крісті – американський політик, у 2010-2018 роках – губернатор штату Нью-Джерсі. Став першим республіканцем, який виграв вибори в цьому штаті за 12 років. Крісті був одним із кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах у 2016 році. За кілька років до виборів його шанси вважалися високими, однак згодом популярність Крісті знизилася.

Нагадаємо, виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному.

До слова, 4 серпня 2023 року Крістофер Крісті прибув до України. Він розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні.