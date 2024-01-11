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Вибори у США: критик Трампа вийшов із президентських перегонів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибори у США: критик Трампа вийшов із президентських перегонів
Кандидат від Республіканської партії Кріс Крісті
фото: AP

Республіканець пообіцяв, що жодним чином не дозволить Дональду Трампу коли-небудь знову стати президентом США

Колишній губернатор Нью-Джерсі та кандидат від Республіканської партії Крістофер Крісті заявив, що завершує свою кампанію на виборах президента США, закликавши виборців консолідуватися проти Дональда Трампа. Про це пише NBC News.

Зазначається, що таке рішення він ухвалив, оскільки його основна конкурентка за голоси поміркованих республіканців на праймеріз у Нью-Гемпширі Ніккі Гейлі перемагає Дональда Трампа в цьому штаті.

«Настав момент у цих перегонах, коли я не бачу шляху до досягнення мети. І сьогодні мені зрозуміло, що я не можу виграти номінацію, тому я припиняю свою президентську кампанію», – заявив республіканець.

Він також пообіцяв, що жодним чином не дозволить Дональду Трампу коли-небудь знову стати президентом Сполучених Штатів. 

Крісті, колишній союзник Трампа, який перетворився на його критика, прагнув позиціонувати себе як єдиного республіканця, готового стати нарівні з колишнім президентом. Його вважали малоймовірним кандидатом на отримання номінації від партії.

Крістофер Джеймс (Кріс) Крісті – американський політик, у 2010-2018 роках – губернатор штату Нью-Джерсі. Став першим республіканцем, який виграв вибори в цьому штаті за 12 років.

Крісті був одним із кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах у 2016 році. За кілька років до виборів його шанси вважалися високими, однак згодом популярність Крісті знизилася.

Нагадаємо, виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному.

До слова, 4 серпня 2023 року Крістофер Крісті прибув до України. Він розповів, що хотів на власні очі побачити, що відбувається в Україні.

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Теги: США вибори партії вибори у США

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