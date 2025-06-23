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Голова МВФ попередила про глобальні наслідки ударів США по Ірану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Голова МВФ попередила про глобальні наслідки ударів США по Ірану
Крісталіна Георгієва заявила, що зниження інфляції в США триває
фото з відкритих джерел

МВФ приділяє особливу увагу тому, як конфлікт, що розгортається, вплине на премії за ризик у нафтогазовому секторі

Голова МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що удари США по Ірану потенційно можуть мати ширші наслідки, ніж енергетичні, оскільки глобальна невизначеність зростає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ми розглядаємо це як ще одне джерело невизначеності в дуже невизначеному середовищі», – сказала Георгієва, додавши, що найбільший шок поки що спостерігається в цінах на енергоносії, за якими МВФ уважно стежить, але «можуть бути і вторинні та третинні наслідки. Скажімо, буде більше турбулентності, яка вплине на перспективи зростання у великих економіках – тоді ми матимемо тригерний вплив у вигляді погіршення перспектив глобального зростання».

МВФ вже погіршував свої прогнози глобального зростання на цей рік у квітні, коли попередив, що «перезавантаження» світової торгівлі на чолі з США сповільнить зростання. Георгієва зазначила, що перші два квартали цього року показали, що ця тенденція зберігається, і хоча світ, швидше за все, уникне рецесії, також зросла невизначеність, яка має тенденцію стримувати перспективи зростання.

Крім того, Георгієва зазначила, що МВФ приділяє особливу увагу тому, як конфлікт, що розгортається, вплине на премії за ризик у нафтогазовому секторі. На нафтовому ринку обсяги опціонів стрімко зростають, а крива ф'ючерсів змістилася, відображаючи напруженість щодо скорочення поставок у найближчій перспективі.

«Подивимося, як будуть розвиватися події», – сказала Георгієва, додавши, що вона спостерігає за тим, чи можуть виникнути перебої в поставках енергоносіїв або перекинутися на інші країни.

Що стосується самої економіки США, глава МВФ сказала, що бачить продовження дезінфляції, хоча країна не перебуває в стані, коли Федеральна резервна система відчуває себе комфортно, знижуючи ставки прямо зараз.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану.

Після ударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану деякі офіційні особи висловили сумніви щодо того, чи здатна одна бомбардувальна операція повністю зупинити іранську ядерну програму. Аналітики розвідки наразі продовжують оцінювати, наскільки ефективно атаки завадили Тегерану створити ядерну зброю, якби він ухвалив таке рішення.

Як повідомлялося, США застосували спеціальну тактику для удару по Ірану. Вашингтон відправив групу бомбардувальників із включеними радіолокаційними відповідачами в протилежному від Близького Сходу напрямку, тоді як група літаків з вимкненими транспондерами, що перевозила протибункерні бомби, летіла до Ірану.

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Теги: МВФ Іран США

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