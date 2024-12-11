Як зазначає The Washington Post, основною метою України було зупинити російські операції на Близькому Сході

Українська розвідка відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 Fpv-дронів повстанцям

Сирійські повстанці отримували безпілотники та іншу підтримку від українських розвідників. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

За словами обізнаних співрозмовників видання, чотири-п'ять тижнів тому українська розвідка відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 Fpv-дронів в штаб-квартиру повстанців в Ідлібі, аби допомогти повстанському угрупованню «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ).

Західні розвідувальні джерела вважають, що допомога з Києва відіграла лише скромну роль у поваленні сирійського президента Башара Асада. Однак основною її метою було підірвати російські операції на Близькому Сході, в Африці і всередині самої Росії.

«Мотивація України очевидна: зіткнувшись з російським наступом всередині своєї країни, українська розвідка шукає інші фронти, де вона може втерти носа Росії і підірвати її клієнтів», – йдеться в матеріалі.

Програма таємної допомоги України в Сирії була відкритою таємницею, хоча високопосадовці адміністрації Байдена неодноразово заявляли, що не знали про неї.

Раніше Україна вже проводила операції спільно з повстанцями. Зокрема, операція в Сирії була проведена спеціальним підрозділом Головного управління розвідки «Хімік» «у співпраці з сирійською опозицією».

Зазначається, що російські чиновники вже кілька місяців скаржаться на діяльність українських формувань у Сирії. Офіційні особи стверджували, що зв'язок України з повстанською групою був спробою вербування сирійських бойовиків для війни проти Кремля. Навіть повідомлялося, що керівник ГУР Кирило Буданов особисто контактував з ХТШ.

«У нас дійсно є інформація про те, що на території Ідлібу перебувають українські фахівці з Головного управління розвідки України», – заявляв спеціальний представник Росії по Сирії Олександр Лаврентьєв.

Нагадаємо, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

До слова, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.