Трамп заявив, що внаслідок ударів США хусити зазнали значних втрат

Дональд Трамп повідомив, що хусити бажають миру

У середині березня США розпочали масштабні удари по хуситах у Ємені у відповідь на їхні атаки на кораблі в Червоному морі. Тепер, зазнавши значних втрат, хусити виявили готовність до мирних переговорів. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За словами Трампа, хусити зазнали серйозних ударів. Він також наголосив, що їхні дії спричинили значні проблеми для міжнародної торгівлі, оскільки через загрозу нападу лише близько 20% суден продовжують проходити через Суецький канал, тоді як решта змушені обирати довші маршрути, що займає тижні.

Водночас президент підкреслив, що втрати, яких зазнали хусити, змусили їх переглянути свої дії та шукати шлях до мирного врегулювання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Ця операція спрямована не лише проти бойовиків-хуситів, а й має стати потужним сигналом для Ірану щодо укладення ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

На сторінці Білого дому у Х написали:

«Президент Трамп вживає заходів проти хуситів, щоб захистити судноплавні активи США та запобігти терористичним загрозам. Надто довго економічні та національні загрози Америки зазнавали нападів з боку хуситів».

Як повідомляє The New York Times, повітряні та морські атаки США були націлені на радари, системи ППО, ракетні та безпілотні комплекси. Основна мета – забезпечення безпеки міжнародного судноплавства в Червоному морі, яке хусити місяцями блокували своїми нападами.