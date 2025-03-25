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Трамп відреагував на слова Зеленського про вплив РФ на посадовців Білого дому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп відреагував на слова Зеленського про вплив РФ на посадовців Білого дому
Президент США заявив, що добре оцінює роботу державного секретаря Марко Рубіо
фото з відкритих джерел

Офіційні особи США повторювали наративи Кремля, навіть коли їхні власні розвідувальні дані суперечили цьому

Американський президент Дональд Трамп допустив вплив з боку Кремля на представників своєї команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Трампа після зустрічі з Кабінетом міністрів.

За словами американського лідера, вплив може пояснюватися намірами посадовців Білого дому добитися припинення російсько-української війни. 

«Ну, ймовірно, на них вплинули, щоб врегулювати це питання, тому що Україна хоче, щоб це було врегульовано, я думаю, що вони повинні це врегулювати, і Росія хоче, щоб це було врегульовано», – каже він.

Трамп додав, що добре оцінює роботу державного секретаря Марко Рубіо, свого спеціального представника з питань Близького сходу Стів Віткофф, який займається переговорами з владою РФ, та радника з національної безпеки Майка Волца.

«Марко робить чудову роботу, і Стів Віткофф був неймовірним... Майкл Волц... У нас є чудова група людей, які працюють над цим питанням. І вони витрачають суттєву частину свого робочого дня для врегулювання того, що насправді впливає на нас фінансово, тому що ми віддали так багато грошей», – додав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що офіційні представники Сполучених Штатів почали вірити російському диктатору Володимиру Путіну на слово навіть у тих випадках, коли їхні розвіддані йому суперечили.

За словами Зеленського, офіційні особи США повторювали російську дезінформацію, навіть коли їхні власні розвідувальні дані суперечили цьому. Він навів у приклад наратив про нібито оточення українських військових росіянами у Курській області.

До слова, вперше Трамп заговорив за оточення військових 14 березня. Тоді, він підбивав підсумки візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

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Теги: Дональд Трамп росія переговори

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