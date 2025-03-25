Трамп відреагував на слова Зеленського про вплив РФ на посадовців Білого дому
Офіційні особи США повторювали наративи Кремля, навіть коли їхні власні розвідувальні дані суперечили цьому
Американський президент Дональд Трамп допустив вплив з боку Кремля на представників своєї команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Трампа після зустрічі з Кабінетом міністрів.
За словами американського лідера, вплив може пояснюватися намірами посадовців Білого дому добитися припинення російсько-української війни.
«Ну, ймовірно, на них вплинули, щоб врегулювати це питання, тому що Україна хоче, щоб це було врегульовано, я думаю, що вони повинні це врегулювати, і Росія хоче, щоб це було врегульовано», – каже він.
Трамп додав, що добре оцінює роботу державного секретаря Марко Рубіо, свого спеціального представника з питань Близького сходу Стів Віткофф, який займається переговорами з владою РФ, та радника з національної безпеки Майка Волца.
«Марко робить чудову роботу, і Стів Віткофф був неймовірним... Майкл Волц... У нас є чудова група людей, які працюють над цим питанням. І вони витрачають суттєву частину свого робочого дня для врегулювання того, що насправді впливає на нас фінансово, тому що ми віддали так багато грошей», – додав президент.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що офіційні представники Сполучених Штатів почали вірити російському диктатору Володимиру Путіну на слово навіть у тих випадках, коли їхні розвіддані йому суперечили.
За словами Зеленського, офіційні особи США повторювали російську дезінформацію, навіть коли їхні власні розвідувальні дані суперечили цьому. Він навів у приклад наратив про нібито оточення українських військових росіянами у Курській області.
До слова, вперше Трамп заговорив за оточення військових 14 березня. Тоді, він підбивав підсумки візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.
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