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Особистий охоронець Трампа склав присягу очільника секретної служби США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Особистий охоронець Трампа склав присягу очільника секретної служби США
Шон Карран у липні 2024 року відповідав за безпеку Трампа під час замаху в штаті Пенсільванія
фото з відкритих джерел

Трамп призначив Шона Каррана головою Секретної служби

Новим директором Секретної служби призначено особистого охоронця президента США Дональда Трампа Шона Каррана. Він вже склав присягу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Times.

До посади Каррана привела директор внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Шон Карран минулого року захищав Трампа від вбивства під час його передвиборчого мітингу в окрузі Батлер, штат Пенсільванія. Він вперше приєднався до Секретної служби в 2001 році. З 2008 по 2013 рік він працював у відділі охорони президента, де він захищав колишнього президента Барака Обаму та його родину. З 2014 по 2016 рік він служив помічником спеціального агента відділу охорони сановників.

У 2018 році його підвищили до помічника спецпризначенця, який відповідає за управління охорони президента. Наприкінці минулого року його знову підвищили до заступника спеціального агента, який відповідає за президентську охорону.

«Він є геніальним лідером, який здатний керувати та керувати оперативними планами безпеки для деяких із найскладніших спеціальних заходів безпеки. Він довів свою безстрашну мужність, коли ризикував власним життям, щоб допомогти врятувати моє від кулі вбивці в Батлері, штат Пенсільванія. Я цілком і повністю довіряю Шону, що він зробить Секретну службу Сполучених Штатів сильнішою, ніж будь-коли раніше», – заявив Трамп.

Зазначаґться, що посада директора Секретної служби не потребує підтвердження Сенатом, на відміну від інших посад у Кабінеті міністрів і директора ФБР. Тепер Карран замінить Рона Роу, який виконував обов’язки директора після того, як у липні на директора Кімберлі Чітл змусили піти у відставку через обробку замаху, який стався за кілька дюймів до вбивства пана Трампа, убив місцевого пожежника та поранив двох інших учасників мітингу.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Загинули один із глядачів і сам нападник. 

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Теги: Дональд Трамп

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