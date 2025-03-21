Трамп заявив про контури угоди для завершення війни в Україні

Президент США наголосив, що мав хороші розмови з лідерами двох країн

Черговий раунд переговорів про припинення вогню в Україні відбудеться 24 березня

Президент США Дональд Трамп заявив про наявність контурів угоди для завершення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американського лідера.

Трамп заявив про прогрес у формуванні мирної угоди. Він припустив, що Вашингтон близький до домовленості про припинення війни.

«Вже є контури мирної угоди щодо війни в Україні за підсумками контактів з Путіним і Зеленським. Я роблю це з двох причин: тисячі людей гинуть щотижня, і Сполучені Штати заплатили через Байдена $350 млрд на війну, яка ніколи не мала бути» – каже він.

Трамп зазначив, що мав хороші розмови як з російським диктатором Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас, відповідаючи на питання кореспондента, чи планують США вводити додаткові санкції проти РФ, яка атакує Україну, Трамп сказав: «Ну, вони воюють один проти одного».

Як відомо, наступний раунд переговорів представників США та Росії відбудеться у Ер-Ріяді 24 березня, і склад російської делегації на них зміниться. На переговори поїдуть голова комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа.

Нагадаємо, на зустрічі в Саудівській Аравії представники України та Сполучених Штатів обговорюватимуть деталі різних режимів припинення вогню, а також їх імплементація.

До слова, під час технічних переговорів в Саудівській Аравії українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Разом із ним прибуде команда спеціалістів, що підготують перелік об'єктів інфраструктури, які буде заборонено атакувати Російській Федерації.