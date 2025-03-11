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Олександр Карпюк Військовослужбовець ЗСУ, блогер та волонтер

Трамп кладе Україну на вівтар дружби з РФ. Як нам діяти?

glavcom.ua
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Зараз вирішується доля України
фото: Reuters

Чому курс Трампа грає на руку Путіну

Я розумію ваше бажання повернення у стадію «як при Байдені». Хоча тоді теж було багато питань. І те що ви жваво обговорюєте падіння фондового ринку, мітинги проти Трампа, та інше, у надії що ці події заставлять його звернути з курсу – то ви помиляєтесь.

Трамп вже зробив більшість зі свого плану. Він хакнув всі (!) виконавчі та законодавчі інститути. І підтримка його не настільки впала, як би вам хотілося. У нього проросійська команда зі сформованим проросійським наративом. І вікно можливостей у нього ще дуже велике.

Як мінімум до 2026 року, коли будуть вибори у Сенат, де деструктивна політика може дати козирі у руки опозиції. Якщо до цього періоду ще буде опозиція. У чому є сумніви.

Трамп не заключить справедливий мир по нашій країні. Ми жертва, яку він кладе на вівтар дружніх взаємовідносин з РФ. Він вірить, що якщо він зараз перегорне сторінку в сторону Путіна, то той у майбутньому так же допоможе йому, бо інших союзників у нього немає.

За його спиною ручні посіпаки на важливих постах, та найбагатіші люди Америки. І ми для нього пішак, яким він може пожертвувати.

Зараз вирішується доля України. І єдине що у нас є, щоб цьому протидіяти – це ми самі. Нас будуть старатися розколоти, навʼязати російські тези, повірити що ми слабкі, падаємо, і це єдиний шанс прийняти умови РФ.

Просто нагадую, що у цей період ми повинні бути єдиними. Після нього – що завгодно, політика, вибори, будемо знов хуєсосити друг друга та владу, тим паче що ця влада дала для цього мільйон причин і цього заслуговує.

Але цей період ми повинні бути єдними. Українцями, які воюють 11 років з РФ.

Бо ми тут на фронті вторинні, якщо за нашою спиною немає нації.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна росія війна путін Дональд Трамп США

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