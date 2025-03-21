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Більшість американців підтримують міграційну політику Трампа: опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Більшість американців підтримують міграційну політику Трампа: опитування
Нещодавно Трамп закликав нелегальних мігрантів добровільно залишити США
фото: AP

Американські виборці схвалюють те, як Трамп поводиться з мігрантами

Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа складає 47%, а його особистий рейтинг – 46%. Водночас 44% вважають, що країна рухається правильним шляхом. Це найвищі показники за його політичну кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Попри економічні проблеми, як свідчить опитування, Трамп особливо добре справляється з імміграцією. П'ятдесят п'ять відсотків виборців схвалюють його діяльність у сфері безпеки кордонів та імміграції, тоді як 43% не схвалюють.

П'ятдесят п'ять відсотків виборців схвалюють дії президента США у сфері безпеки кордонів та імміграції
П'ятдесят п'ять відсотків виборців схвалюють дії президента США у сфері безпеки кордонів та імміграції
фото: NBC News

Тим часом 56%, вважають, що він приносить «правильні зміни» в цьому питанні, тоді як 25% кажуть, що він приносить неправильні зміни, а 18% кажуть, що він не приносить жодних змін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав нелегальних мігрантів добровільно залишити країну, використовуючи програму CBP Home.

До слова, президент США Дональд Трамп має намір використати закон XVIII століття, щоб прискорити реалізацію своєї передвиборчої обіцянки щодо масової депортації мігрантів. Адміністрація Трампа постає перед труднощами у виконанні цих заходів через брак ресурсів та дипломатичні перепони. 

Раніше понад 200 ймовірних членів венесуельського угруповання Tren de Aragua було депортовано зі Сполучених Штатів до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі.

Як відомо, чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців. 

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Теги: соцопитування США Дональд Трамп мігранти

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