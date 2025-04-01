Трамп відреагував на вирок Ле Пен

Суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів. Трамп відреагував на це

Трамп про вирок Ле Пен: Я все про це знаю, і багато людей думали, що її ні за що не засудять

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже важливою справою» рішення суду, яке забороняє лідерці французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен балотуватися на державні посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Я все про це знаю, і багато людей думали, що її ні за що не засудять. Її заборонили на п'ять років, а вона була провідним кандидатом», – заявив Трамп, коментуючи можливу участь Ле Пен у майбутніх президентських виборах у Франції.

Нагадаємо, у понеділок, 31 березня, паризький суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів й заборонив їй балотуватися на державні посади.

Вирок передбачає два роки ув'язнення умовно, а ще два – домашній арешт з носінням електронного браслета. Він позбавляє Ле Пен права балотуватися до Європарламенту та на будь-які державні посади терміном на пʼять років.

Згодом очільниця партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен назвала вирок суду у справі про розкрадання державних коштів «політичним рішенням». За її словами, судді ухвалили рішення, аби «перешкодити брати участь у президентських виборах».