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Іран більше не здатний створити ядерну зброю? Венс зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Іран більше не здатний створити ядерну зброю? Венс зробив заяву
Об'єкт зі збагачення в Фордо в Ірані після ударів США 22 червня
фото: Maxar Technologies

Венс: Іран був дуже близький до того, щоб мати ядерну зброю

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен створити ядерну зброю після того, як американські удари зруйнували його інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Іран був дуже близький до того, щоб мати ядерну зброю. Тепер Іран не здатен створити ядерну зброю з тим обладнанням, яке у нього є, тому що ми його знищили», – сказав Венс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню.  « За добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни. Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться!», – написав він.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Тоді ж міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прокоментував заяву Трампа про припинення вогню. Аракчі запевнив, що ніякої угоди між Ізраїлем та Іраном не існує. «Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалене пізніше», – підсумував Аракчі. Ізраїль офіційну відповідь поки не надав.

Водночас ЦАХАЛ повідомив, що в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку країни. Clash Report публікує відео, на якому видно пряме влучання ракети в одну з ізраїльських будівель.

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Теги: США Джей Ді Венс Іран

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