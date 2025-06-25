Трамп звинуватив американські ЗМІ у поширенні «фейкових» новин про удар по Ірану

Розвіддані, оприлюднені медіа, свідчать, що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені під час американського удару

Президент США Дональд Трамп розкритикував американські ЗМІ за повідомлення, що атаки США на ядерні об’єкти Ірану не знищили ключові компоненти програми. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

«Фейкові новини СNN разом із провальною New York Times об'єдналися, щоб принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищено! I Times, і CNN зазнають шквалу критики від громадськості!» – написав Дональд Трамп.

Трамп звинуватив CNN і The New York Times у поширенні фейкових новин скріншот: Truth Social

Президент США відреагував на публікації, в яких ішлося про збереження потенціалу іранської ядерної програми після ударів США по трьох ядерних об’єктах. У своїй заяві Трамп різко заперечив ці повідомлення, наголосивши на повному знищенні об’єктів і висловив незадоволення роботою провідних американських медіа.

Раніше «Главком» повідомляв, що ядерна програма Ірану зазнала серйозного удару, і її відновлення може тривати роки. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що CNN із посиланням на джерела в американській розвідці повідомив, що попри удари, ядерну інфраструктуру Ірану не було ліквідовано повністю. Журналісти писали, що заяви Дональда Трампа та міністра оборони Піта Гегсета про фактичне знищення ядерної програми Ірану є дещо гіперболізованими. Водночас у повідомленні вказано, що оцінка може змінитись після того, як з'являться додаткові розвідувальні дані про удари.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не здатен створити ядерну зброю після того, як американські удари зруйнували його інфраструктуру. «Іран був дуже близький до того, щоб мати ядерну зброю. Тепер Іран не здатен створити ядерну зброю з тим обладнанням, яке у нього є, тому що ми його знищили», – сказав він.

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.