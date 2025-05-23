Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, чи буде присутнім Трамп на саміті НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, чи буде присутнім Трамп на саміті НАТО
Прем’єр Нідерландів наголосив, що присутність Трампа буде дуже важливою
фото: The White house/Facebook

Трамп приєднається до ключових обговорень на саміті, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив свою участь у червневому саміті НАТО, який пройде в Гаазі. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, передає «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами Схофа, він особисто провів телефонну розмову з американським лідером у четвер, під час якої Трамп запевнив, що прибуде на зустріч. «Його присутність буде дуже важливою», – наголосив прем’єр Нідерландів, зазначивши, що організатори саміту, зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рютте, з самого початку розраховували на участь президента США.

Попри те, що мета візиту Трампа офіційно не озвучена, очікується, що він приєднається до ключових обговорень на саміті, який відбудеться 24–25 червня у Гаазі – місті, де народився нинішній генсек НАТО Марк Рютте.

Як зазначає Bloomberg, учасники саміту мають затвердити нові фінансові орієнтири для країн-членів. У центрі уваги оновлена мінімальна мета витрат на оборону. Зокрема, йдеться про поступове досягнення цільового показника у 5% від ВВП на військові потреби – вимога, яку активно просуває Трамп. За даними агентства, у цьому напрямі вже зафіксовано суттєвий прогрес.

Раніше ми писали, що російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на супутникові знімки, пише «Главком».

Як зазначає видання, на знімках, підтверджених представниками НАТО, видно ряд за рядом нових наметів; нові склади, де можна зберігати військову техніку; ремонт укриттів для винищувачів; а також постійну будівельну діяльність на вертолітній базі, яка здебільшого не використовувалася та заросла.

Нагадаємо, поки світ прикутий до переговорів між РФ і Україною, Путін зосереджений виключно на війні. Колосальними темпами РФ нарощує війська на північному напрямку. За оцінками фахівцями йдеться про 500-600 тис. військових. Відновлюються старі військові бази, будуються склади, проходять навчання.

Теги: НАТО Дональд Трамп Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трамп явно не готовий до різкого розвороту проти Росії»
Трамп не розуміє, як завершити переговори
30 квiтня, 08:31
Інфляція у США зросла в минулому кварталі і, як очікується, зросте ще більше протягом року
Економіка США скоротилась через тарифи Трампа
30 квiтня, 16:30
Трамп проко ментував можливість участі у нових виборах президента США
Трамп розповів, чи хоче він стати президентом втретє
29 квiтня, 13:18
Трамп нещодавно заявив, що хотів би бути наступним Папою Римським
Трамп готується бути Папою Римським? Зʼявилося красномовне фото
3 травня, 09:05
Президент США заявив, що угода про надра між Україною і США була повністю ратифікована і схвалена її законодавчими органами
Трамп анонсував розмову із Зеленським
8 травня, 18:23
Трамп заявив, що ухвалив рішення після обговорення його з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом
Трамп оголосив про план скасування санкцій проти Сирії
13 травня, 20:02
Медіа повідомляли, що Катар має намір подарувати США надрозкішний літак Boeing 747-8, відомий як «літаючий палац»
Трамп отримає у подарунок розкішний літак за майже $400 млн? Катар прояснив ситуацію
12 травня, 12:50
Туск, Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц говорили з Трампом
FT: Лідери ЄС сумніваються в рішучості Трампа впливати на Путіна
19 травня, 23:18
Журналісти звертають увагу, що раніше Трамп на своїй сторінці в Truth Social згадував про Ілона Маска раз на кілька днів, однак зараз цього немає
«З ним покінчено». Стало відомо, чому Маск зник із публічного простору – Politico
20 травня, 16:28

Політика

Стало відомо, чи буде присутнім Трамп на саміті НАТО
Стало відомо, чи буде присутнім Трамп на саміті НАТО
Путін використовує необізнаність Трампа, щоб досягати своїх цілей у війні – Time
Путін використовує необізнаність Трампа, щоб досягати своїх цілей у війні – Time
Сенат США пригрозив РФ санкціями, якщо Путін зриватиме переговори – Bloomberg
Сенат США пригрозив РФ санкціями, якщо Путін зриватиме переговори – Bloomberg
Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу: названо дату
Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу: названо дату
Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів
Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів
Туск спростував дані WSJ про заяву Трампа, що Путін не хоче миру
Туск спростував дані WSJ про заяву Трампа, що Путін не хоче миру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
121K
Трамп йде
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
80K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
76K
Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра
70K
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua