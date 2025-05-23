Стало відомо, чи буде присутнім Трамп на саміті НАТО

Трамп приєднається до ключових обговорень на саміті, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив свою участь у червневому саміті НАТО, який пройде в Гаазі. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, передає «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами Схофа, він особисто провів телефонну розмову з американським лідером у четвер, під час якої Трамп запевнив, що прибуде на зустріч. «Його присутність буде дуже важливою», – наголосив прем’єр Нідерландів, зазначивши, що організатори саміту, зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рютте, з самого початку розраховували на участь президента США.

Попри те, що мета візиту Трампа офіційно не озвучена, очікується, що він приєднається до ключових обговорень на саміті, який відбудеться 24–25 червня у Гаазі – місті, де народився нинішній генсек НАТО Марк Рютте.

Як зазначає Bloomberg, учасники саміту мають затвердити нові фінансові орієнтири для країн-членів. У центрі уваги оновлена мінімальна мета витрат на оборону. Зокрема, йдеться про поступове досягнення цільового показника у 5% від ВВП на військові потреби – вимога, яку активно просуває Трамп. За даними агентства, у цьому напрямі вже зафіксовано суттєвий прогрес.

Раніше ми писали, що російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на супутникові знімки, пише «Главком».

Як зазначає видання, на знімках, підтверджених представниками НАТО, видно ряд за рядом нових наметів; нові склади, де можна зберігати військову техніку; ремонт укриттів для винищувачів; а також постійну будівельну діяльність на вертолітній базі, яка здебільшого не використовувалася та заросла.

Нагадаємо, поки світ прикутий до переговорів між РФ і Україною, Путін зосереджений виключно на війні. Колосальними темпами РФ нарощує війська на північному напрямку. За оцінками фахівцями йдеться про 500-600 тис. військових. Відновлюються старі військові бази, будуються склади, проходять навчання.