Трамп повідомив, коли розкриє умови «мирної угоди» між Україною та РФ

Трамп: «В нас були дуже гарні зустрічі щодо України та Росії»

Президент США Дональд Трамп вважає, що існують «дуже гарні» шанси на укладення «мирної угоди» між Росією та Україною. Про це він сказав журналістам під час великоднього заходу в Білому домі 21 квітня, повідомляє «Главком».

На питання про можливі деталі «мирної домовленості», яку США пропонують укласти між Україною та Росією, Трамп пообіцяв «оголосити повні деталі протягом наступних трьох днів».

«Але в нас були дуже гарні зустрічі щодо України та Росії», – додав він.

Пізніше, відповідаючи на питання про можливість укладення такої угоди цього тижня, американський президент відповів ствердно. «Є дуже гарний шанс», – сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії. Він заявив, що він сподівається, що Україна та Росія «укладуть угоду» вже цього тижня.

До слова, Сполучені Штати цього тижня тиснутимуть на Україну в очікуванні відповіді на ідеї адміністрації президента Штатів Дональда Трампа щодо того, як покласти край війні. Американці пропонують визнання окупації Криму та відмова від вступу України до НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначають неназвані посадовці, ідеї США були викладені в конфіденційному документі, представленому високопосадовцями адміністрації Трампа своїм українським колегам у Парижі в четвер, 17 квітня. Документом також поділилися з високопоставленими європейськими чиновниками.

До слова, «Главком» шукав разом з експертами відповіді на такі питання як: Чим можуть загрожувати «втома Штатів» від війни в Україні та їхній вихід з «шефства» над мирними перемовинами? І яких дій слід очікувати від Білого дому після того, як будуть змарновані майже 100-денні миротворчі зусилля Трампа?