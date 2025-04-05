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Тарифи Трампа: Китай закликав закликав Вашингтон до «рівноправних консультацій»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Тарифи Трампа: Китай закликав закликав Вашингтон до «рівноправних консультацій»
Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін
фото: Reuters

Відповідь Китая на «торговельну війну Трампа» сколихнула світові фондові ринки

Китай заявив, що «ринок висловив свою думку», відкинувши тарифи президента США Дональда Трампа, і закликав Вашингтон до «рівноправних консультацій» після драматичної реакції світових ринків на торговельні мита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кілька китайських торговельних асоціацій у галузях охорони здоров'я, текстилю та електроніки також виступили із заявами в суботу, закликаючи до єдності у пошуку альтернативних ринків і попереджаючи, що ці мита погіршать інфляцію у США.

«Ринок висловив свою думку», – заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякун. Він також опублікував фото, яке демонструє падіння американських ринків у п’ятницю.

Падіння американських ринків у п’ятницю
Падіння американських ринків у п’ятницю
скріншот

Трамп запровадив додаткові 34% тарифів на китайські товари в рамках значних мит, накладених на більшість торговельних партнерів США, що збільшило загальну ставку мит на Китай цього року до 54%. Крім того, Трамп закрив торговельну лазівку, яка дозволяла низьковартісним посилкам з Китаю потрапляти до США безмитно.

У п’ятницю Китай здійснив масштабну відповідь, включаючи додаткові 34% тарифів на всі американські товари та обмеження експорту деяких рідкісноземельних елементів, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

Світові фондові ринки різко впали після китайської відповіді та заяв Трампа у п’ятницю, що він не змінить свого курсу. Це посилило втрати, які почалися після початкового оголошення тарифів на початку тижня, і стало найбільшим падінням з часів пандемії. За тиждень індекс S&P 500 знизився на 9%.

«Зараз настав час для США припинити робити помилки та вирішити розбіжності з торговельними партнерами через рівноправні консультації», – заявив Го.

Торгово-промислова палата Китаю, яка представляє трейдерів харчової продукції, закликала «китайську харчову та сільськогосподарську галузь об’єднатися та посилити співпрацю для спільного освоєння внутрішніх і зовнішніх ринків». Палата трейдерів металами та хімікатами зазначила, що тарифи «збільшать вартість імпорту для американських імпортерів і витрати на споживання для споживачів, посилять внутрішню інфляцію в США та підвищать ймовірність рецесії в країні».

Нагадаємо, Тарифна війна США: кого вдарять нові мита та що це означає для світу. США запроваджують митні збори щодо практично всіх держав світу. При цьому під найбільший удар потрапляють держави, що розвиваються, і... давні політичні партнери Вашингтона: ЄС, Японія, Ю. Корея і навіть Тайвань. Але у списку немає, наприклад, Російської Федерації (хоча базові 10%, ймовірно, введуть). 


 

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Теги: Китай США Дональд Трамп

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