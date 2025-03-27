На Донеччині розширено зону примусової евакуації дітей: перелік населених пунктів

Вадим Філашкін: Почастішали ворожі обстріли, жертвами яких стають діти

Сьогодні рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Зазначається, що затверджено початок евакуації у примусовий спосіб дітей з їх батьками або іншими законними представниками з:

сіл Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади,

міста Білицьке,

селищ Водяне та Чернігівка,

сіл Світле та Шевченко Добропільської громади,

сіл Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади,

селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади.

Всього у цих населених пунктах наразі проживає близько 500 дітей.

«Почастішали ворожі обстріли, жертвами яких стають діти. Тому маємо посилити зусилля на всіх рівнях для того, аби вберегти їх. Ворог не припиняє ударів по всій лінії фронту та відносно тиловим громадам, страждають і гинуть діти. Вкотре закликаю: евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!», – наголосив Філашкін.

Нагадаємо, що з міст Костянтинівка та Покровськ Донецької області евакуювали всіх дітей. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в етері телемаратону «Єдині Новини».

До слова, у Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію з Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового.