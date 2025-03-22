Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія вбила цілу родину. У Запоріжжі зросла кількість жертв ворожої атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росія вбила цілу родину. У Запоріжжі зросла кількість жертв ворожої атаки
21 березня ввечері РФ атакувала Запоріжжя
фото: поліція Запорізької області

Запорізька ОВА: Щойно у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян

У Запоріжжі кількість жертв нічної атаки зросла до трьох. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Щойно у лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя», – йдеться у повідомленні.

Федоров зазначає, що таким чином, ворожа атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей. 12 отримали поранення різного ступеня важкості. Водночас п'ятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя залишаються в лікарнях обласного центру.

«Дві жінки та два чоловіки з травмами середньої тяжкості. Немовля з контузією. Його стан медики також оцінюють, як середньої важкості», – йдеться у заяві.

Голова ОВА додав, що російська атака забрала життя цілої родини: «Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося».

Нагадаємо, що пізно ввечері 21 березня російські війська вчергове обстріляли Запоріжжя. Внаслідок чого загинули та постраждали люди. Відомо про пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок міста.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Дональд Трамп на зустрічі у Нью-Йорку у вересні 2024 року
Угода з США: дипломатична перемога чи рано радіти?
28 лютого, 15:45
фото: Суспільне Дніпро
«Дорога життя»: у якому стані шлях евакуації з Покровського напрямку
25 лютого, 05:18
Польща створила нову бригаду на кордоні з Росією
Посилений захист від агресора: Польща створила нову бригаду на кордоні з Росією (фото)
26 лютого, 13:50
Росіяни посилюють наступальні операції на фронті
ІSW: Росіяни посилюють наступи на фронті на тлі призупинення військової допомоги
8 березня, 05:33
Барро поговорив зі своїм американським колегою Рубіо про війну в Україні
Рубіо обговорював з французьким міністром завершення війни в України
8 березня, 04:13
Сили ППО вночі збили 63 БпЛА
Окупанти вночі атакували Україну 80 дронами: постраждали чотири області
2 березня, 08:50
Окупанти продовжують використовувати тактику малих штурмових груп
РФ зменшила застосування артилерії для обстрілів Часового Яру: що задумав ворог
2 березня, 14:51
Черчилль у «костюмі сирени» у Білому домі
«Вінстон Черчилль був взагалі без одягу у Білому домі»? Про що говорять історичні фото
4 березня, 09:50
Буданов зауважив, що один день війни обходиться Росії приблизно в один мільярд доларів
Чому Росія хоче паузи у війні: пояснення Буданова
10 березня, 17:57

Суспільство

Росія вбила цілу родину. У Запоріжжі зросла кількість жертв ворожої атаки
Росія вбила цілу родину. У Запоріжжі зросла кількість жертв ворожої атаки
Молодший син воїна народився через п'ять місяців після загибелі тата. Згадаймо Валерія Скрипку
Молодший син воїна народився через п'ять місяців після загибелі тата. Згадаймо Валерія Скрипку
Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
У Росії атаковано підприємство з виробництва вибухових речовин (відео)
У Росії атаковано підприємство з виробництва вибухових речовин (відео)
У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи: загинуло троє людей
У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи: загинуло троє людей
Кількість бригад, що набиратимуть добровольців на контракт «18-24», збільшено
Кількість бригад, що набиратимуть добровольців на контракт «18-24», збільшено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
91K
Повітряні сили звернулися до українців з проханням через F-16
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
32K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
22K
«Добропорядний» кривавий інвестор. Як Росія розплатилася з ексміністром оборони України
20K
Президент відомого приватного університету проаналізував наукову роботу Усика

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua