Трамп зробив гучну заяву про угоду України та Росії
Американській лідер зробив обнадійливий допис у соцмережі
Президент США Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає «Главком».
Трамп заявив, що він сподівається, що Україна та Росія «укладуть угоду» вже цього тижня.
«Сподіваюся, Росія і Україна досягнуть угоди на цьому тижні. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки. Після цього обидві країни почнуть вести великий бізнес зі США, які процвітають, та зароблять статки», – написав Трамп.
За кілька хвилин до цього він також написав: «Золоте правило переговорів та успіху: хто має золото, той встановлює правила». Наразі невідомо, чи цей допис наступного повідомлення про Україну та Росію.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні. За його словами, переговори щодо припинення війни в Україні продовжаться наступного тижня в Лондоні.
До слова, минулого тижня у Парижі до переговорів щодо війни в Україні долучилися високопосадовці з США, включаючи державного секретаря Марко Рубіо та спецпредставника Стіва Віткоффа, а також представники України, Франції, Німеччини та Великої Британії.
Метою переговорів стало обговорення умов припинення вогню та розробка мирного плану, який враховує безпекові гарантії для України та механізми контролю за дотриманням домовленостей.
Коментарі — 0