Трамп зробив гучну заяву про угоду України та Росії

Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі 28 лютого 2025 року

Американській лідер зробив обнадійливий допис у соцмережі

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп заявив, що він сподівається, що Україна та Росія «укладуть угоду» вже цього тижня.

«Сподіваюся, Росія і Україна досягнуть угоди на цьому тижні. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки. Після цього обидві країни почнуть вести великий бізнес зі США, які процвітають, та зароблять статки», – написав Трамп.

За кілька хвилин до цього він також написав: «Золоте правило переговорів та успіху: хто має золото, той встановлює правила». Наразі невідомо, чи цей допис наступного повідомлення про Україну та Росію.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні. За його словами, переговори щодо припинення війни в Україні продовжаться наступного тижня в Лондоні.

До слова, минулого тижня у Парижі до переговорів щодо війни в Україні долучилися високопосадовці з США, включаючи державного секретаря Марко Рубіо та спецпредставника Стіва Віткоффа, а також представники України, Франції, Німеччини та Великої Британії. ​

Метою переговорів стало обговорення умов припинення вогню та розробка мирного плану, який враховує безпекові гарантії для України та механізми контролю за дотриманням домовленостей.​