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Трамп зробив гучну заяву про угоду України та Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп зробив гучну заяву про угоду України та Росії
Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі 28 лютого 2025 року
фото: Офіс президента

Американській лідер зробив обнадійливий допис у соцмережі

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп заявив, що він сподівається, що Україна та Росія «укладуть угоду» вже цього тижня. 

«Сподіваюся, Росія і Україна досягнуть угоди на цьому тижні. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зароблять статки. Після цього обидві країни почнуть вести великий бізнес зі США, які процвітають, та зароблять статки», – написав Трамп.

Трамп зробив гучну заяву про угоду України та Росії фото 1

За кілька хвилин до цього він також написав: «Золоте правило переговорів та успіху: хто має золото, той встановлює правила». Наразі невідомо, чи цей допис наступного повідомлення про Україну та Росію.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон анонсував новий раунд переговорів про припинення війни в Україні. За його словами, переговори щодо припинення війни в Україні продовжаться наступного тижня в Лондоні. 

До слова, минулого тижня у Парижі до переговорів щодо війни в Україні долучилися високопосадовці з США, включаючи державного секретаря Марко Рубіо та спецпредставника Стіва Віткоффа, а також представники України, Франції, Німеччини та Великої Британії. ​

Метою переговорів стало обговорення умов припинення вогню та розробка мирного плану, який враховує безпекові гарантії для України та механізми контролю за дотриманням домовленостей.​

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Теги: Дональд Трамп переговори перемир'я війна

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