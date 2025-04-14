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Звернення до Трампа, заява про перемир’я. Головні тези нового інтерв’ю Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Звернення до Трампа, заява про перемир’я. Головні тези нового інтерв’ю Зеленського
Зеленський підкреслює, що саме Україна платить за війну найвищу ціну
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський зауважив, що без підтримки США Україна зазнаватиме значних втрат

Сьогодні, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю CBS News 60 Minutes. У ньому він прокоментував відносини з новою адміністрацією Трампа та закликав американського лідера приїхати в Україну. «Главком» зібрав головні тези президента.

Підтримка Америки

Зеленський зауважив, що без підтримки США Україна зазнаватиме значних втрат. Водночас для Києва єдиний можливий шлях – завершити війну на справедливих умовах.

«Я думаю, що без США ми будемо нести багато втрат: людських і територіальних. Можуть бути такі втрати. Безумовно без США буде складно мати саме ту бажану ціль – якнайшвидше закінчити війну і мати справедливий мир. Без США більше втрат – це факт», – сказав президент.

Звернення до Трампа

Президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням будь-яких рішень про завершення війни. Він сказав, що буде радий вітати Трампа в Україні, щоб той міг «зрозуміти, що тут відбувається».

«Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, які були зруйновані, загиблих дітей», – наголосив він.

За словами українського лідера, якщо президент США відвідає Україну, він зрозуміє, що зробив російський диктатор Володимир Путін. «Приїдьте, подивіться, і тоді будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким ви маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін», – додав президент України.

Вплив Росії на США

Президент наголосив на великому впливі інформаційної політики РФ на США. Зеленський пояснив, що від американських партнерів, зокрема від віцепрезидента Джей Ді Венса, неодноразово чув думку, що, мовляв, росіяни також страждають і гинуть.

«Не ми напали – це перше. Мені здається, що віцепрезидент Джей ді Венс якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині, тут є агресор, а є жертва. Росіяни – агресор, ми – жертва. Це всі розуміють», – наголосив президент.

Президент додав: «Я перебуваю в Україні і розумію, що відбулося, а він зовсім не розуміє. Він говорить тими самими фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору».

Перемир'я із Росією

Володимир Зеленський зауважив, що повне припинення вогню може дати можливість перейти до дипломатії, однак російський диктатор Володимир Путін цього не хоче. Президент додав, що лідеру РФ довіряти не можна, він хоче повністю знищити Україну.

«Безумовно будуть перемовини. Безумовно вони будуть різні. І тристоронні, і двосторонні, різні формати. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, бо Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатично ця війна закінчиться», – йдеться у заяві.

Окуповані території

Володимир Зеленський наголосив, що Україна попри все, поверне тимчасово окуповані Росією території. Він вкотре заявив, що Україна не признає окуповані території російськими.

Нагадаємо, щоденні удари Російської Федерації по українських містах мають трагічні наслідки. Президент Володимир Зеленський підкреслює, що саме Україна платить за цю війну найвищу ціну. 

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Теги: війна Володимир Зеленський перемир'я

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