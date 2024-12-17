Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп програв суд, де хотів скасувати вердикт у справі виплат порноакторці

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп програв суд, де хотів скасувати вердикт у справі виплат порноакторці
У березні 2018 року порноактриса Деніелс подала позов проти президента США Дональда Трампа
фото: news10.com

Адвокати Трампа намагалися скасувати вирок про визнання його винуватості, стверджуючи, що він мав президентський імунітет на момент вчинення своїх дій

У США суд підтвердив обвинувальний вирок обраному президенту США Дональду Трампу у справі про приховування виплат порнозірці Стормі Деніелс. Про це повідомляють CNN та Financial Times.

Адвокати Трампа намагалися скасувати вирок про визнання його винуватості, стверджуючи, що він мав президентський імунітет на момент вчинення своїх дій.

Однак, на думку судді Хуана Мерчана, докази проти Трампа свідчать, що його дії пов'язані з офіційною поведінкою на посаді президента. Натомість вони стосуються «виключно неофіційної поведінки» і не повинні підпадати під імунітет.

Рішення Мерчана відхилило один із кількох шляхів, якими користувалися адвокати Трампа, щоб спробувати скасувати обвинувальний вердикт Трампа Мей за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Однак суддя не виніс рішення щодо клопотання адвокатів Трампа про скасування засудження, оскільки Трампа вже обрано президентом.

Натомість речник Трампа з перехідного періоду Стівен Ченг заявив у своїй заяві, що рішення Мерчана «є прямим порушенням рішення Верховного суду щодо імунітету та іншої давньої судової практики».

«Юристи Трампа, швидше за все, подадуть апеляцію на рішення Мерчана, одне з кількох потенційних клопотань про звільнення, яке може призвести до затягування справи на місяці чи навіть роки», – пише CNN.

Мерчан ще має прийняти рішення щодо аргументу Трампа про те, що його статус президента був «юридичною перешкодою» для подальшого кримінального провадження, і в результаті справу слід закрити.

Нагадаємо, акторка фільмів для дорослих Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд), яка заявила раніше про статевий зв'язок з Дональдом Трампом, подала проти нього позов до федерального суду в Манхетені через те, що він назвав її заяви «шахрайством». Як повідомляв телеканал CNN, йдеться про висловлювання Трампа у твітері щодо створення фотороботу нападника, який погрожував Кліффорд, якщо вона розповість пікантні деталі.

Раніше порноактриса Стормі Деніелс заявила, що їй погрожували після інтимного зв'язку з Дональдом Трампом у 2006 році. Стормі Деніелс подала в суд на адвоката Майкла Коена, який представляє інтереси президента США Дональда Трампа.

У березні 2018 року порноактриса Деніелс подала позов проти президента США Дональда Трампа.

ЗМІ писали, що адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен в 2016 році заплатив $130 тисяч порноактрисі Стефані Кліффорд (псевдонім Стормі Деніелс) за її мовчання про можливий сексуальний зв'язок з політиком.

Теги: США Дональд Трамп імунітет вирок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«План Келлога» не має сенсу
Чи спрацює «план Келлога»
4 грудня, 09:29
ЗМІ вважають, що такий обмін є надією на те, що Китай може захотіти продовжити перемовини щодо звільнення інших громадян США
США та Китай провели обмін ув'язненими – Politico
27 листопада, 22:16
Посол України в Японії Сергій Корсунський
Посол України: Росія готується до ескалації у Східній Азії
28 листопада, 14:35
Кремль реагує на дозвіл бити по РФ
«Початок Третьої світової»: у Росії відреагували на дозвіл бити по своїй території
18 листопада, 02:21
США готують новий пакет допомоги Україні
США передадуть Україні ППО та інше озброєння
19 листопада, 01:25
Військово-повітряні сили США прокоментували проліт дронів над американськими військовими базами
Над авіабазами США зафіксовано невідомі безпілотники
24 листопада, 13:28
Команда Трампа не виявила зацікавленості у вступі України до НАТО
Україна почала переговори з командою Трампа щодо припинення війни – WSJ
5 грудня, 08:39
Список осіб, яких торкнулися візові обмеження, не зазначається
США запровадили санкції проти чиновників із РФ за причетність до «виборів» на окупованих територіях
10 грудня, 07:06
Обраний президент США збирається зв'язатися з Путіним для припинення російської агресії
Трамп заявив про «невеликий прогрес» у припиненні війни в Україні
Вчора, 19:34

Політика

Стала відома кількість російських ракет, випущених по енергосистемі України цього року
Стала відома кількість російських ракет, випущених по енергосистемі України цього року
Трамп програв суд, де хотів скасувати вердикт у справі виплат порноакторці
Трамп програв суд, де хотів скасувати вердикт у справі виплат порноакторці
Віцепрем’єрка Канади, яка має українське походження, подала у відставку
Віцепрем’єрка Канади, яка має українське походження, подала у відставку
США вважатимуть посиленням ескалації, якщо війська КНДР перетнуть кордон України
США вважатимуть посиленням ескалації, якщо війська КНДР перетнуть кордон України
Угорщина врятувала очільника РПЦ Кирила і посла РФ в ООН від санкцій Євросоюзу
Угорщина врятувала очільника РПЦ Кирила і посла РФ в ООН від санкцій Євросоюзу
ЄС вирішив призупинити безвіз для грузинських дипломатів
ЄС вирішив призупинити безвіз для грузинських дипломатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
31K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
28K
Вивозив гроші до Росії літаками: Financial Times розкрила схему Асада
17K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
16K
СБУ візьметься за Бойка? Ярош повідомив про розмову з Малюком

Новини

17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua