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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

«План Келлога» не має сенсу

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«План Келлога» не має сенсу
фото з відкритих джерел

«Грати в піддавки Путіну  в таких обставинах ну дуже вже не логічно»

Дуже сильно розганяли пропозиції потенційного представника по Україні Кіта Келлога. Серед пропозицій відмова від НАТО, фіксація лінії розмежування, зняття санкцій з РФ і інший треш.

Чому це все не має сенсу?

1. Келлог опублікував ці пропозиції в квітні, а не зараз. Якщо пригадуєте це був пік протистояння між демократами і республіканцями. Республіканці мочили Україну з політичними цілями.

2. Келлог опублікував ці тези не володіючи жодною важливою інформацією. Зараз він прочитає розвіддані і думаю дуже серйозно замислиться. Зрештою, є дані і відкриті про стан речей в РФ, які не вказують на її шанси щось кудись перемогти. Про це більше напишу в прогнозі.

3. Келлог не визначає політику в цьому питанні. І навіть Трамп її до кінця не визначає. Всі повинні розуміти важливу річ: США неймовірно збагачуються за рахунок Росії. Вони стали найбільшим експортером газу в Європу. Зараз вони розпакують стратегічні резерви нафти і їм дуже вигідно, щоб російська була під санкціями.

Вони завантажують своє військове виробництво в небачених масштабах, а це корпорації і робочі місця саме в США. 

І real politik  підказує мені, що грати в піддавки Путіну  в таких обставинах ну дуже вже не логічно. 

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Джерело
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Теги: путін війна США Кіт Келлог

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