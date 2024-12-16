Трамп заявив про «невеликий прогрес» у припиненні війни в Україні

Обраний президент США збирається зв'язатися з Путіним для припинення російської агресії

Американський президент каже, що отримав від української сторони «сигнали про прагнення зупинити війну»

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трам заявив, вже досяг «невеликого прогресу» для припинення російсько-української війни. Про це повідомляє CNN.

Під час пресконференції політик заявив, що отримав від української сторони «сигнали про прагнення зупинити війну», тож має намір «контактувати з російським диктатором Володимиром Путіним щодо цього».

Трамп також наголосив, що жертви в обох сторін вищі, ніж заявляється офіційно.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього.

Як повідомлялося, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог зауважив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Раніше Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на пост спецпредставника США по Україні, заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».

До слова, команда обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки провела перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо пошуку способу закінчення війни.