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Посол України: Росія готується до ескалації у Східній Азії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Посол України: Росія готується до ескалації у Східній Азії
Посол України в Японії Сергій Корсунський
фото з відкритих джерел

Росія пригрозила Японії оновленою ядерною доктриною

Росія готується до ескалації у Східній Азії, погрожуючи Японії оновленою ядерною доктриною. Про це заявив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Нещодавно японське інформаційне агентство написало, що США збираються розгорнути у Японії ракетні підрозділи у разі непередбачуваної ситуації за участю Китаю та Тайваню. Росія не змогла втриматись, щоб не відповісти на публікацію. Так, Речниця МЗС Марія Захарова пригрозила Японії оновленою ядерною доктриною Росії.

Так, за словами Захарової, якщо США розмістять свої ракети в Японії, то Росія буде «вимушена вжити заходів щодо зміцнення своєї обороноздатності». При цьому Захарова не забула нагадати, що Росія нещодавно оновила ядерну доктрину, мовляв, саме та прописана можлива відповідь на дії Сполучених Штатів.

«Немає сенсу обговорювати цей маразм, але для нас важливо, що Росія готується до ескалації у Східній Азії, звичайно разом з Північною Кореєю», – сказав український посол, коментуючи російські погрози.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ «Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в області ядерного стримування».

Як повідомлялося, Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Як повідомлялося розвідка, рівень загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї наразі низький.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях. Він зауважив, що Корейський півострів ніколи не зіштовхувався з таким ризиком ядерної війни, як зараз.

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Теги: посол Японія США МЗС росія ядерна зброя

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