США передадуть Україні ППО та інше озброєння

Сполучені Штати днями оголосять про надання нового пакету допомоги Україні

Найближчими днями буде оголошено про новий пакет військової допомоги, який включатиме засоби для протиповітряної оборони.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН, що стосувалося ситуації в Україні.

«Ми посилюватимемо підтримку України і найближчим часом оголосимо про новий пакет військової допомоги», – підкреслила Томас-Грінфілд.

До нового пакету допомоги увійдуть:

Засоби протиповітряної оборони.

Бронетехніка.

Цей крок підкреслює намір США й надалі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про 68-й пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли ракети, боєприпаси та військова техніка.

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва. Глава Пентагону планував зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

Як повідомлялося, у ході зустрічі Зеленського з главою Пентагону Ллойдом Остіном було обговорено питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 млн.