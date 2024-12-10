Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США запровадили санкції проти чиновників із РФ за причетність до «виборів» на окупованих територіях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США запровадили санкції проти чиновників із РФ за причетність до «виборів» на окупованих територіях
Список осіб, яких торкнулися візові обмеження, не зазначається
фото з відкритих джерел

Обмеження запроваджено проти 17 осіб

Держдепартамент США запровадив візові обмеження проти 17 представників російської влади за причетність до процесу проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у заяві пресслужби зовнішньополітичного відомства.

«Державний департамент оголошує про заходи щодо запровадження візових обмежень стосовно 17 російських посадовців і призначених Росією довірених осіб за підрив суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності України шляхом проведення фіктивних виборів на окупованих українських територіях», – йдеться в повідомленні.

Водночас список осіб, яких торкнулися візові обмеження, не зазначається.

Нагадаємо, російські загарбники використовували залякування, підкуп та тиск, щоб змусити українців на тимчасово окупованих територіях взяти участь у так званому «голосуванні» за президента Росії.

У тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та фсбшників РФ обходять домівки українських громадян аби роз'яснити їм «за кого потрібно голосувати». При цьому окупанти наголошують, що можуть «намалювати» своєму диктаторові і понад двісті відсотків підтримки, а результат «виборів Путіна» буде незмінний.

Вибори в Росії, на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня був третій, завершальний день голосування.

Читайте також:

Теги: США росія санкції окуповані території окупанти вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес
Іспанія прокоментувала дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю по РФ
21 листопада, 18:13
Нью-Йорк запроваджує плату за в’їзд на Мангеттен, щоб зменшити затори
Нью-Йорк запроваджує плату за в’їзд на Мангеттен, щоб зменшити затори
23 листопада, 02:04
Звіт ISW щодо війни в Україні 28 листопада
ЗСУ просунулися в районі Торецька, ворог має успіх на Курщині – карти ISW
28 листопада, 05:21
Постраждалих серед населення столиці немає
Нічна атака на Київ: скільки дронів вдалося збити
10 листопада, 08:25
Росія хоче побудувати із КНР спільні підприємства із випуску військової продукції
Росія та Китай можуть розпочати спільне виробництво озброєнь
13 листопада, 10:12
Глава Міноборони подякував США за незмінну підтримку та міцне партнерство
Умєров обговорив із главою Пентагону забезпечення української армії до кінця року
12 листопада, 21:24
22 листопада Росія атакувала Суми
Окупанти вперше атакували Суми дронами, спорядженими шрапнеллю
22 листопада, 09:25
Путіна оточують люди, які хочуть ще більшої ескалації війни зі сторони РФ
Хто підштовхує Путіна до ескалації? ЦПД назвав двох кремлівських чиновників
22 листопада, 10:10
Батьки майбутнього Орєшніка чи Орєшніци
У Росії багатодітна родина планує назвати дитину на честь ракети «Орєшнік»
23 листопада, 17:58

Економіка

США запровадили санкції проти чиновників із РФ за причетність до «виборів» на окупованих територіях
США запровадили санкції проти чиновників із РФ за причетність до «виборів» на окупованих територіях
«Зверніть увагу, що відбувається у Вірменії з експортом золота». Економіст розказав, як Росія обходить санкції
«Зверніть увагу, що відбувається у Вірменії з експортом золота». Економіст розказав, як Росія обходить санкції
Росія купує мікросхеми для зброї через американський інтернет-магазин – Bloomberg
Росія купує мікросхеми для зброї через американський інтернет-магазин – Bloomberg
Російський економіст: Війна починає зжирати все, що бюджет РФ заробляє від нафти і газу
Російський економіст: Війна починає зжирати все, що бюджет РФ заробляє від нафти і газу
Польські виробники хочуть обмежити імпорт цементу з України
Польські виробники хочуть обмежити імпорт цементу з України
Економіст назвав товар, заборона імпорту якого найбільше би вдарила по економіці Росії
Економіст назвав товар, заборона імпорту якого найбільше би вдарила по економіці Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
119K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
43K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
32K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок
12K
Жінка залишилася без ніг. Високопосадовець БЕБ, який влаштував ДТП, досі не отримав підозри

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Вчора, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 грудня, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua