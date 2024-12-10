США запровадили санкції проти чиновників із РФ за причетність до «виборів» на окупованих територіях

Обмеження запроваджено проти 17 осіб

Держдепартамент США запровадив візові обмеження проти 17 представників російської влади за причетність до процесу проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у заяві пресслужби зовнішньополітичного відомства.

«Державний департамент оголошує про заходи щодо запровадження візових обмежень стосовно 17 російських посадовців і призначених Росією довірених осіб за підрив суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності України шляхом проведення фіктивних виборів на окупованих українських територіях», – йдеться в повідомленні.

Водночас список осіб, яких торкнулися візові обмеження, не зазначається.

Нагадаємо, російські загарбники використовували залякування, підкуп та тиск, щоб змусити українців на тимчасово окупованих територіях взяти участь у так званому «голосуванні» за президента Росії.

У тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та фсбшників РФ обходять домівки українських громадян аби роз'яснити їм «за кого потрібно голосувати». При цьому окупанти наголошують, що можуть «намалювати» своєму диктаторові і понад двісті відсотків підтримки, а результат «виборів Путіна» буде незмінний.

Вибори в Росії, на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня був третій, завершальний день голосування.