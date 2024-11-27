США та Китай провели обмін ув'язненими – Politico

ЗМІ вважають, що такий обмін є надією на те, що Китай може захотіти продовжити перемовини щодо звільнення інших громадян США

Обмін відбувся у форматі три на три

Сполучені Штати Америки та Китай провели обмін ув'язненими у форматі три на три. Про це пише Politico.

За інформацією видання, Китай звільнив американців Марка Свідана, Кая Лі та Джона Люна в обмін на трьох невідомих громадян КНР. Обмін став наслідком багаторічних переговорів між офіційними особами Білого дому, Держдепартаменту та китайськими колегами.

Зазначається, що американці вже через декілька годин повернуться до США. ЗМІ вважають, що такий обмін є надією на те, що Китай може захотіти продовжити перемовини щодо звільнення інших громадян США.

Китай звільнив американця Марка Свідана, якого поліція заарештувала осінню 2012 року. Тоді йому висунули звинувачення у виготовленні й торгівлі наркотиками. У 2020 році суд засудив Свідана до смертної кари з відстрочкою на два роки.

Також Китай звільнив Кая Лі, якого у вересні 2016 року затримала шанхайська поліція. Через два роки суд засудив його до десятирічного тюремного ув’язнення за нібито шпигунство на користь ФБР. Згодом ООН визнала Кая Лі жертвою свавільного затримання і назвала його ув’язнення політичним.

Серед звільнених і Джон Люн, якого минулого року китайський суд засудив до довічного ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві. Пекін заявили, що американець працював на американські спецслужби з 1989 року.

Нагадаємо, понад 95%, звільнених з російського полону військовослужбовців, піддавались тортурам або зазнали наслідків інших порушень Міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив на форумі «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».

До слова, через Катар Україні вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних.