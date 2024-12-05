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Україна почала переговори з командою Трампа щодо припинення війни – WSJ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна почала переговори з командою Трампа щодо припинення війни – WSJ
Команда Трампа не виявила зацікавленості у вступі України до НАТО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Команда Трампа розглядає сценарій, що допускає залишення 20% української території під контролем Росії

Україна почала переговори з командою новообраного президента США Дональда Трампа про припинення війни з РФ. Про це повідомляє Wall Street Journal.

За інформацією видання, українська сторона планує заявити про свою готовність до миру, наголошуючи на отриманні гарантій безпеки, які б унеможливили повторення війни. Натомість команда Трампа, за даними ЗМІ, розглядає сценарій, що допускає залишення 20% української території під контролем Росії.

Під час зустрічі, на якій були присутні майбутній спецпредставник по Україні Кіт Келлог, радник з національної безпеки Майк Волтц та віцепрезидент Джей Ді Венс, обговорювалися можливості забезпечення миру. Келлог висловив підтримку продовженню постачань зброї Україні адміністрацією Джо Байдена, назвавши це ефективним інструментом для подальших переговорів Трампа.

Водночас, за даними WSJ, команда Трампа не виявила зацікавленості у вступі України до НАТО.

Нагадаємо, що у середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася у Вашингтоні з представниками новообраного президента США Дональда Трампа. Зокрема зустріч відбулась з кандидатом на посаду радника Білого дому з питань національної безпеки Майком Волтцем та кандидатом на посаду спецпредставника по Україні Кітом Келлоггом.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп обирає з трьох варіантів врегулювання війни в Україні, які є у його команди. Один із цих планів розроблений майбутнім віцепрезидентом Джеймсом Девідом Венсом.

За повідомленнями ЗМІ, команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припинені вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною.

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Теги: Дональд Трамп війна росія США Україна НАТО Європейський союз

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