Трамп приділяє багато уваги гольфу

Президент США Дональд Трамп провів майже чверть свого другого президентського терміну, граючи у гольф. Як повідомляє «Главком», такі дані наводить інтернет-портал TrumpGolfTrack.

Зазначається, що 28 червня американський президент знову вирушив грати в гольф до Національного гольф-клубу Трампа в окрузі Колумбія. Гольф-клуб розташований на кордоні штатів Вірджинія та Меріленд біля берегів річки Потомак і входить до 18 полів мережі Trump Golf.

Раніше повідомлялося, що з початку свого другого президентського терміну Трамп витратив на гольф понад $18 млн. Уточнюється, що кошти було взято з державного бюджету.

До слова, президент США Дональд Трамп міг змінити думку і тепер вважає, що час для посилення санкцій проти РФ настав. Грем заявив, що мав розмову з американським президентом, коли грав з ним у гольф. Під час цієї розмови Трамп нібито виступив за посилення обмежень проти РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує відправитися в липні до Шотландії, щоб відвідати три свої поля для гольфу в Тернберрі. Поїздка пов'язана з наміром американського лідера неофіційно зустрітися з королем Великої Британії Чарльзом III.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки прокоментував свою заяву про те, що він закінчить війну в Україні за 24 години. Про це він сказав на пресконференції, яка відбулася на полях Саміту НАТО. «Мої слова про припинення війни в Україні за 24 години звісно були саркастичними. Путін складніша людина. У мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна», – заявив Трамп.

Нагадаємо, ще під час виборчої кампанії президент США Дональд Трамп заявляв, що закінчить російсько-українську війну за 24 год. Також лунали заяви й про кінець війни за 100 днів.