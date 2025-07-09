«Ресурси дипломатії вичерпані». Мерц заявив про подальшу допомогу Україні

Канцлер Німеччини про війну в Україні: Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі «дипломатичні інструменти» для врегулювання війни між Росією та Україною вже вичерпано, тож його країна й надалі підтримуватиме Україну. Про це він повідомив під час обговорення бюджету у Бундестазі, інформує «Главком».

«Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку», – йдеться у заяві.

Фрідріх Мерц додав, що «засоби і ресурси дипломатії вичерпані».

«Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося», – підсумував канцлер.

Нагадаємо, президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній зустрічі обговорили підтримку України та тиск на Росію. Науседа зазначив, що обговорив з президентом Штайнмаєром тісну співпрацю Литви та Німеччини в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що Штати відновили військову допомогу Україні. Вона наголосила, що Вашингтон залишається союзником Києва.