Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди з TikTok

Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо майбутнього TikTok: угода «практично» готова

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, 4 липня 2025 року, що Сполучені Штати почнуть переговори з Китаєм щодо можливої угоди про TikTok на початку наступного тижня. За його словами, угода щодо продажу американських операцій програми для коротких відео «практично» досягнута. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Я думаю, що ми почнемо у понеділок чи вівторок... розмови з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним із його представників, але ми б майже досягли угоди», – сказав Трамп журналістам у літаку Air Force One.

Ці переговори відбуватимуться на тлі продовженого Трампом до 17 вересня терміну, до якого китайська компанія ByteDance мала позбутися американських активів TikTok.

Навесні цього року вже розроблялася угода про виділення американських операцій TikTok у нову фірму, що базується в США, з більшістю американських інвесторів та керуванням. Однак її було призупинено після того, як Китай заявив, що не схвалить її через оголошення Трампа про високі тарифи на китайські товари.

Трамп зазначив, що Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться отримати схвалення угоди від Китаю. На запитання, наскільки він впевнений у згоді Китаю, президент відповів: «Я не впевнений, але думаю, що так. У нас з президентом Сі чудові стосунки, і я думаю, що це добре для них. Я думаю, що угода добра для Китаю, і вона добра для нас».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов покупця для платформи TikTok, якою зараз володіє китайська компанія ByteDance.