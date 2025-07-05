Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди з TikTok

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди з TikTok
США, ймовірно, доведеться отримати схвалення угоди від Китаю
колаж: glavcom.ua

Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо майбутнього TikTok: угода «практично» готова

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, 4 липня 2025 року, що Сполучені Штати почнуть переговори з Китаєм щодо можливої угоди про TikTok на початку наступного тижня. За його словами, угода щодо продажу американських операцій програми для коротких відео «практично» досягнута. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Я думаю, що ми почнемо у понеділок чи вівторок... розмови з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним із його представників, але ми б майже досягли угоди», – сказав Трамп журналістам у літаку Air Force One.

Ці переговори відбуватимуться на тлі продовженого Трампом до 17 вересня терміну, до якого китайська компанія ByteDance мала позбутися американських активів TikTok.

Навесні цього року вже розроблялася угода про виділення американських операцій TikTok у нову фірму, що базується в США, з більшістю американських інвесторів та керуванням. Однак її було призупинено після того, як Китай заявив, що не схвалить її через оголошення Трампа про високі тарифи на китайські товари.

Трамп зазначив, що Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться отримати схвалення угоди від Китаю. На запитання, наскільки він впевнений у згоді Китаю, президент відповів: «Я не впевнений, але думаю, що так. У нас з президентом Сі чудові стосунки, і я думаю, що це добре для них. Я думаю, що угода добра для Китаю, і вона добра для нас».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов покупця для платформи TikTok, якою зараз володіє китайська компанія ByteDance. 

Читайте також:

Теги: TikTok Дональд Трамп Китай США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перевірка не виявила критичного дефіциту
Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
Сьогодні, 01:21
У семи основних департаментах чи агентствах DOGE Маск отримав право переглядати записи можуть приносити користь його бізнесу
У Маска був доступ до секретної інформації – Washington Post
2 липня, 07:56
Палата представників США заблокувала пропозицію оголосити Трампу імпічмент
Палата представників США заблокувала пропозицію оголосити Трампу імпічмент
25 червня, 00:22
У планах польоту кінцевим пунктом призначення був Люксембург, але, схоже, літаки КНР мали інші плани
Китай відправляє до Ірану загадкові літаки – The Telegraph
18 червня, 09:01
Трамп дав декілька коментарів журналістам
Трамп висловив сподівання про укладення угоди між Ізраїлем та Іраном
16 червня, 02:48
Заворушення у Лос-Анджелесі
Протести в Лос-Анджелесі: католицька церква зробила заяву
13 червня, 09:01
Китай та США продовжують торговельні перемовини
Китай та США погодили домовленості Сі Цзіньпіна та Трампа щодо торгівлі
11 червня, 11:52
Усик зголосився надати Трампу власний будинок, щоб той провів хоча б один тиждень у зоні постійних обстрілів
Усик запросив Трампа до України, щоб показати реалії війни
9 червня, 14:34
Зеленський відреагував на знищення будівлі Херсонської ОДА і передав послання Трампу
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17

Соціум

Руйнівна повінь у Техасі: 24 загиблих, тривають пошуки зниклих дівчаток
Руйнівна повінь у Техасі: 24 загиблих, тривають пошуки зниклих дівчаток
Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди з TikTok
Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди з TikTok
ЗСУ атакували аеродром «Борисоглєбськ» в Росії
ЗСУ атакували аеродром «Борисоглєбськ» в Росії
Таємна покупка: син Нетаньягу придбав житло в Британії та уникнув податкової звітності
Таємна покупка: син Нетаньягу придбав житло в Британії та уникнув податкової звітності
Безпілотники атакували Росію: де пролунали вибухи
Безпілотники атакували Росію: де пролунали вибухи
У Липецькій області внаслідок ДТП згоріла колона авто окупантів
У Липецькій області внаслідок ДТП згоріла колона авто окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
181K
На фронті з'явилися рідкісні тварини, яких десятиліттями не бачили в Україні: пояснення екологів
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
47K
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
23K
«Українські вертольоти» заявляють про атаку. До президента звернувся колектив компанії, ветерани та родини загиблих військових
18K
Ізраїль оголосив про нову допомогу Україні після масованого обстрілу

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua