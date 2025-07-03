Росія першою в світі визнала суверенітет «Талібану» над Афганістаном

Такий крок показує прагнення Москви налагоджувати діалог

Москва офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

Як стало відомо, рішення визнати Афганістан було ухвалено диктатором Росії Володимиром Путіним на пропозицію міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Наголошується, що такий крок показує прагнення Москви налагоджувати діалог.

Крім того, державний прапор Ісламського Емірату Афганістан, який затвердили після приходу до влади талібів у 2021 році, вперше вивісили над посольством у Москві.

На білому полотні чорним чорнилом каліграфічно написано шахаду – свідчення єдинобожжя та визнання пророчої місії Мухаммеда.

До цього моменту на будівлі посольства висів чорно-червоно-зелений прапор республіки, незважаючи на те, що країну представляв тимчасовий повірений, призначений урядом талібів.

Нагадаємо, генеральна прокуратура РФ звернулася до Верховного суду із проханням зупинити заборону діяльності терористичного руху «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Адміністративну заяву генпрокурора Верховний суд Росії розгляне 17 квітня. Засідання відбудеться в закритому режимі.

Раніше до російської Державної думи внесли законопроєкт, який дозволить виключити радикальний ісламістський рух «Талібан» зі списку терористичних організацій. Згодом Держдума ухвалила закон, його підписав Путін.

Згідно з документом, заборону на діяльність організації, оголошеної в Росії терористичною, пропонують скасовувати за рішенням суду на підставі позову генпрокурора або його заступника. Для рішення суду мають бути «фактичні дані про те, що організація після занесення її до списку припинила здійснення діяльності, спрямованої на пропаганду, виправдання і підтримку тероризму».

До слова, Китай встановив дипломатичні стосунки з рухом «Талібан», який захопив владу у Афганістані і вважається на Заході терористичним.