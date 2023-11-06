Чи продовжиться конфлікт на Близькому Сході взимку. ЦАХАЛ відповів

Ізраїльським військовим видали 129 тис. зимових курток і 369 тис. невеликих одноразових мішків для зігрівання

Армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням. Про це повідомляє The JPost.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що військовим уже видали 129 тис. зимових курток і 369 тис. невеликих одноразових мішків для зігрівання.

Однак, за винятком Війни за незалежність 1948-49 років, яка з тактичного погляду була іншою епохою і в якій ЦАХАЛ намагався втримати або відвоювати позиції, а не вдертися на ворожу територію, як у випадку з нинішнім вторгненням у Газу, ЦАХАЛ не має досвіду ведення бойових дій у зимовий період.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо припустити, що ЦАХАЛ справді має або надає всі необхідні додаткові куртки та обігрівальні платформи, а також вирішує інші питання, пов'язані з перебуванням у теплі та відмінностями в роботі людей і машин у зимовий період, то можна уникнути деяких серйозних помилок.

Але навіть якщо військові розв'яжуть ці відомі й базові проблеми - наприклад, не допустять замерзання солдатів у польових умовах, - незрозуміло, наскільки вони будуть готові стратегічно й тактично, з огляду на відсутність досвіду дій узимку в умовах бойової обстановки.

Нагадаємо, Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету в космосі. За даними The Telegraph, ракета була запущена з Ємену хуситами і пролетіла майже 1600 км, прямуючи до мети – ізраїльського міста Ейлат. Ізраїльські військово-повітряні сили змогли успішно збити ракету за межами атмосфери Землі, використовуючи систему протиракетної оборони Arrow.

До слова, запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня.