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Чи продовжиться конфлікт на Близькому Сході взимку. ЦАХАЛ відповів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи продовжиться конфлікт на Близькому Сході взимку. ЦАХАЛ відповів
Армія Ізраїлю почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням
фото з відкритих джерел

Ізраїльським військовим видали 129 тис. зимових курток і 369 тис. невеликих одноразових мішків для зігрівання

Армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням. Про це повідомляє The JPost.

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що військовим уже видали 129 тис. зимових курток і 369 тис. невеликих одноразових мішків для зігрівання.

Однак, за винятком Війни за незалежність 1948-49 років, яка з тактичного погляду була іншою епохою і в якій ЦАХАЛ намагався втримати або відвоювати позиції, а не вдертися на ворожу територію, як у випадку з нинішнім вторгненням у Газу, ЦАХАЛ не має досвіду ведення бойових дій у зимовий період.

Якщо припустити, що ЦАХАЛ справді має або надає всі необхідні додаткові куртки та обігрівальні платформи, а також вирішує інші питання, пов'язані з перебуванням у теплі та відмінностями в роботі людей і машин у зимовий період, то можна уникнути деяких серйозних помилок.

Але навіть якщо військові розв'яжуть ці відомі й базові проблеми - наприклад, не допустять замерзання солдатів у польових умовах, - незрозуміло, наскільки вони будуть готові стратегічно й тактично, з огляду на відсутність досвіду дій узимку в умовах бойової обстановки.

Нагадаємо, Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету в космосі. За даними The Telegraph, ракета була запущена з Ємену хуситами і пролетіла майже 1600 км, прямуючи до мети – ізраїльського міста Ейлат. Ізраїльські військово-повітряні сили змогли успішно збити ракету за межами атмосфери Землі, використовуючи систему протиракетної оборони Arrow.

До слова, запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня.

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Теги: військові Ізраїль Сектор Гази ХАМАС зима

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