Глава Пентагону терміново зателефонував міністру оборони Ізраїлю

Пентагон наголосив на важливості захисту цивільного населення Гази

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом та заявив про необхідність захистити громадянське населення у Секторі Гази.

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«Міністр наголосив на важливості захисту цивільного населення під час операцій Армії оборони Ізраїлю та звернув увагу на терміновість доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази», – йдеться у заяві Пентагону.

У відомстві додали, що Остін також звернув увагу на необхідність звільнення бойовиками усіх заручників ХАМАС.

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Нагадаємо, з'явилися повідомлення, що війська та танки Ізраїлю ввійшли на територію Сектору Гази і перебувають там з вчорашнього дня

2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю.

Уночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

27 жовтня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів.

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Проте Ізраїль відкинув резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про негайне гуманітарне перемир'я в секторі Гази.