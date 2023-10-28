Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава Пентагону терміново зателефонував міністру оборони Ізраїлю

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Глава Пентагону терміново зателефонував міністру оборони Ізраїлю
Ллойд Остін звернув увагу на необхідність звільнення усіх заручників ХАМАС
фото з відкритих джерел

Пентагон наголосив на важливості захисту цивільного населення Гази

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом та заявив про необхідність захистити громадянське населення у Секторі Гази.

«Міністр наголосив на важливості захисту цивільного населення під час операцій Армії оборони Ізраїлю та звернув увагу на терміновість доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази», – йдеться у заяві Пентагону.

У відомстві додали, що Остін також звернув увагу на необхідність звільнення бойовиками усіх заручників ХАМАС.

Нагадаємо, з'явилися повідомлення, що війська та танки Ізраїлю ввійшли на територію Сектору Гази і перебувають там з вчорашнього дня

2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю.

Уночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

27 жовтня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів.

Проте Ізраїль відкинув резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про негайне гуманітарне перемир'я в секторі Гази.

Теги: Ізраїль Сектор Гази Пентагон ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль відкладає старт наземної операції в Газі: названо причину
Ізраїль відкладає старт наземної операції в Газі: названо причину
26 жовтня, 00:48
Ізраїльський танк випадково обстріляв єгипетський КПП
Ізраїль випадково обстріляв територію Єгипту
22 жовтня, 21:10
Байден планує бути переобраним на другий строк
Байден назвав цілі свого другого президентського строку
16 жовтня, 11:46
«США мають вміти вести війну одночасно з двома авторитетними режимами»
США готуються вести одночасно дві війни
15 жовтня, 07:36
7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль
Тиждень від початку терору: Ізраїль уточнив кількість жертв і заручників
14 жовтня, 08:31
Армія оборони Ізраїлю продовжить докладати всіх зусиль для того, щоб з'ясувати інформацію про зниклих безвісти та заручників
Ізраїль провів локальні рейди у Секторі Гази
13 жовтня, 20:48
Ізраїльський журналіст Аміт Сегал стверджує, що Ізраїль та Україна воюють проти спільних ворогів – Ірану та Росії
Впливовий ізраїльський журналіст закликав уряд у повен голос підтримати Україну
10 жовтня, 12:10
президент Палестини Махмуд Аббас
Президент Палестини планує візит у Росію
10 жовтня, 05:15
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у суботу підтвердила, що «ЄС стоятиме з українським народом стільки, скільки буде потрібно у війні проти Росії»
Загострення на Близькому сході: Єврокомісія зробила заяву щодо підтримки України
9 жовтня, 16:05

Політика

Глава Пентагону терміново зателефонував міністру оборони Ізраїлю
Глава Пентагону терміново зателефонував міністру оборони Ізраїлю
NYT: Спікер Палати представників США чинить опір запиту Байдена щодо допомоги Україні
NYT: Спікер Палати представників США чинить опір запиту Байдена щодо допомоги Україні
Форум «Вільна Америка» ухвалив декларацію, важливу для України
Форум «Вільна Америка» ухвалив декларацію, важливу для України
Стало відомо, коли може відбутися зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
Стало відомо, коли може відбутися зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
55K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
27K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
8236
На Київ та область обрушився ураганний вітер
8065
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
6713
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 05:40
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
Сьогодні, 03:20
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту