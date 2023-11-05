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Ізраїльський міністр запропонував скинути ядерну бомбу на Газу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ізраїльський міністр запропонував скинути ядерну бомбу на Газу
Аміхай Еліяху
фото: Yonatan Zindel / Flash90

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху розкритикував пропозицію Еліяху

Міністр єврейської спадщини Аміхай Еліяху заявив про можливість ядерного удару по Сектору Гази. Його слова прозвучали в інтерв'ю радіо «Коль Барама».

Заява Еліяху спровокувала масштабний скандал. Самого міністра вже усунули від засідань уряду.

Як пише Haaretz, в інтерв’ю Еліяху висловив думку, що Тель-Авів діє «адекватно і навіть занадто м’яко, зважаючи на загрозу». За його словами, гуманітарна допомога палестинцям є зайвою, а жертви серед мирного населення виправдані, адже в Газі нібито немає цивільних. Ультраправий міністр вважає, що ситуація схожа на події Другої світової, коли громадськість Німеччини підтримувала нацистський уряд. На запитання ведучого, чи не варто в такому випадку вдарити по Газі ядерною зброєю, міністр відповів ствердно.

Водночас Еліяху зауважив, що хоче звільнити заручників, узятих ХАМАСом, але під час здійснення такої операції загине багато військових, і жерви можуть виявитися невиправданими.

На ці події швидко відреагував прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Він запевнив, що обурливе твердження, яке підтримав Еліяху, ніколи не буде реалізоване.

«Слова Аміхая Еліяху далекі від реальності. Ізраїль і ЦАХАЛ діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб запобігти шкоді непричетним людям, і ми продовжуватимемо це робити до перемоги», – запевнив Нетаньяху.

Пізніше Еліяху почав виправдовуватись, що говорив нібито метафорично.

Нагадаємо, що армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику. 

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пояснив, чому його країна не погодиться на припинення вогню з ХАМАС. За його словами, заклики до припинення вогню – це заклик до його Ізраїлю здатися терористам.

До слова, США не підтримують припинення вогню Ізраїлем у нинішньому протистоянні проти бойовиків ХАМАС. При цьому Вашингтон виступає за введення «гуманітарних пауз».

Теги: Ізраїль ХАМАС Сектор Гази

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